A nyugdíjas utasoknak ismeretlen pálya az internet

Hiába keresik kifüggesztve az új menetrendet – ezzel keresték meg idős kaposvári olvasóink lapunkat. Azt mondják, többségük nem tudja kezelni az internetet, hagyományos formában szeretnének tájékozódni.

A változásokról a cég szokásos menetrendi füzetéből tájékozódhatnak majd az utasok, s hétfőtől az adott járatokon is lesz szóróanyag. Folytatódik a felkészülés a március elsejétől életbe lépő új buszmenetrendre a megyeszékhelyen. A szükséges QR-kódot csütörtökön kezdik felragasztani a buszokra, az új járatszámokat tartalmazó konvertálótábla is újdonság lesz. Szintén új fejlemény, hogy ezentúl az egyvonalas bérlet több vonalon is feljogosít utazásra.

– Lépésről lépésre haladunk a tájékoztatásban – felelte lapunknak Turnai Károly, a Kaposvári Közlekedési Zrt. vezérigazgató. – Kiadunk egy szórólapot, és azon rajta lesznek a régi és az új vonalak is, az összekapcsolódási lehetőségekkel. Kifüggesztjük majd az új menetrendet valamennyi megállóba. Szoros az átfutási idő, de mire indulunk, addigra sokkal jobban el lesznek látva információval az emberek.

Több járatra is érvényes lehet az egyvonalas bérlet

Turnai Károly vezérigazgató azt mondta: ha bárkinek kérdése van az új menetrenddel kapcsolatban, nyugodtan fordulhat hozzájuk felvilágosításért telefonon vagy személyesen a buszpályaudvaron. Jó tanácsként hozzátette, hogy amikor nézik az utasok az új menetrendet, átfogóbban vizsgálják meg, mert lehetséges, hogy van olyan útvonal és járat, ami korábban egy lapon szerepelt, de most kettőn. Viszonylatokban gondolkodik a helyi busztársaság, ennek köszönhető, hogy az egyvonalas bérlet most érvényes lesz a kis különbséggel az ugyanarra közlekedő más jelzésű járatokra is a jövőben.

A buszmenetrend változásairól, még ha mindig digitálisan is, de találhatunk válaszokat, ha ide kattintunk!