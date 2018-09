A papír és a füzet ideje lejár

Az online marketing állt annak az előadássorozatnak a fókuszában, melyet Marcaliban szervezett Somogyi Kereskedelmi Iparkamara és a Modern Vállalkozások Programja.

A rendezvény célja az volt, hogy a helyi vállalkozások első kézből kaphassanak szemléletformáló információkat a vállalkozásfejlesztést szolgáló informatikai alkalmazásokról és külső finanszírozási lehetőségeiről. Varga József, a Somogyi Kereskedelmi Iparkamara elnöke elmondta: ma már digitalizáció nélkül nem lehet a világgal kapcsolatot teremteni. A vállalkozásoknál pedig kap még egy speciális szempontot is, mert a saját munkájukat sem tudják elvégezni, ha digitálisan nincs felépítve a rendszerük.

– Az a tapasztalatunk, hogy a kisvállalkozások eléggé nagy hányada nem rendelkezik ezzel – tette hozzá. – Vizsgáltuk, hogy vajon mi lehet ennek az oka? Az egyik az érdeklődés hiánya, a másik pedig a forráshiány. Van úgy, hogy a kisvállalkozás azt mondja: jó nekem a kockás papír módszer is, mert eddig is működött. Ám azt nem veszi figyelembe, hogy pár év múlva már nem lesz kockás papír a világon, hanem minden digitálisan működik, a cégek között is. Az érdeklődés hiányát kezelve szervezzük az előadássorozatokat, melyeken a forrásszerző lehetőségeket is ismertetjük. Ilyen például, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programjában szerezhető meg a „Digitálisan Felkészült Vállalkozás” minősítés, mely többlettámogatást is jelent a vállalkozásoknak egyes digitalizációt segítő pályázaton.

A programban korszerű informatikai eszközökkel, szoftverekkel, megoldásokkal ismerkedhetnek meg a vállalkozások, akár úgy is, hogy személyesen találkoznak a Modern Vállalkozások Programjához csatlakozott informatikai megoldások szállítóival, de akár pályázatkészítőkkel és pénzintézetek képviselőivel is. Az országjáró rendezvénysorozat a digitális kereslet és kínálat találkozási pontjának is nevezhető, felvértezve a finanszírozási problémákra adott válaszokkal.

A program tanácsadói ennek megfelelően informatikai átvilágítással, szakmai tanácsadással, fejlesztési lehetőségek és kedvezményes támogatások ismertetésével segítik az érdeklődő vállalkozásokat.