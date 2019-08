A paradicsommal együtt beérett már a közmunka is

Megkezdődtek a betakarítások megyeszerte az önkormányzati területeken. A közmunkások termelte zöldségek többségében a helyi konyhát gazdagítják, de sokat értékesítenek is belőlük a településen.

Csaknem tucatnyi gigei asszony szedi az érett paradicsomot a közel fél hektárnyi területen ezekben a napokban.

– Az idei évben a sok csapadék miatt a hagyma nagyon szép lett és van is belőle bőven. Uborkát viszont kétszer ültettünk, hogy legyen belőle bőséges termés – mondta el Bálint Ildikó, Gige polgármestere. Hozzátette: régi helyi recept alapján készítik közmunkásaik a csalamádét.

– Kerül bele káposzta, paprika, paradicsom, hagyma, majd érleljük és üvegekbe töltjük – tette hozzá a polgármester. Megjegyezte: a friss zöldségek, valamint a savanyúságok a helyi óvodások tányéraira kerülnek, továbbá a hátrányos helyzetű családokat támogatják. Most érik a fűszerpaprikájuk, az őrlemény télen készül majd belőle.

– 8–9 mázsa fokhagymát szedtünk le, felét már értékesítettük – mondta el Bogdán Imre, Szenyér polgármestere. Hozzátette: szeptember elején kezdik meg a kéthektárnyi területen vetett burgonya felszedését. A terményeiket helyben értékesítik, valamint éttermeknek és közintézménynek szállítanak belőle. Jelenleg tizenöten dolgoznak a szenyéri közmunkaprogramban. Fél hektárnyi területen cirokot is termesztenek, amelyet szeptember végén takarítanak be. A polgármester elmondta: nyolcszáz–ezer seprűt készítenek belőle.

Piroslik már a paradicsom a somogysárdi fóliákban, s némi paprika és uborka is helyet kapott a sátor alatt.

– Tíz közmunkásunk szedi és gondozza a zöldségeket és a településen élők vásárolhatják meg kedvezményesen a helyi piacon – mondta lapunknak Fentős Zoltán, Somogysárd polgármestere.

Hozzátette: az a tapasztalata a falujában, hogy egyre kevésbé vonzó a közmunka, egyre kevesebb az az ember, aki eljönne dolgozni ennyi pénzért és tevékenyen részt venne a köz hasznára.

– Ezek az emberek rendbe tették a települések köztereit, temetőit. Azonban tavasszal már nem lesz, aki kaszáljon, mert aki csak teheti, elkerüli a közmunkát – jegyezte meg Fentős Zoltán.

Tizenharmadik havi bért kap százezer közmunkás, így is egyre csökken a számuk

Azok a közfoglalkoztatottak, akik január 1. és július 31. között legalább három hónapig közfoglalkoztatotti jogviszonyban álltak – és ez a munkaviszonyuk augusztus 1–jén is fennállt –, nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek. Csaknem százezren kapnak közel egyhavi bérükkel megegyező támogatást hamarosan. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a döntést egyrészt az ország és gazdasági teljesítményével, másrészt a közfoglalkoztatottak számának csökkenésével indokolta.

– A Start közmunka programban dolgozók olyan értékteremtő munkát végeznek, hogy megérdemlik az anyagi támogatást – mondta lapunknak a pluszpénz kapcsán Bálint Ildikó, Gige polgármestere.

Megjegyezte: szükség van arra, hogy a sokszor egészségügyi vagy szociális helyzetük miatt hátrányos helyzetbe került embereket is elismerjék, akár minimálbér összegű havi fizetéssel.

– Nagyobb lenne a lelkesedés, ha legalább 10-20 ezer forinttal többet kapna havonta egy közmunkás – jegyezte meg Bogdán Imre, Szenyér polgármestere. Hozzátette: a mostani plusz támogatás bizakodásra ad okot.