A partra csalogatta a siófokiakat az első polgári piknik

Siófokon arra van szükség, hogy kompromisszum kész polgármester vezesse. Ennek a településnek együtt kellene működnie a kormánnyal és nem háborúzni vele – mondta Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója szombaton Siófokon, ahol az első alkalommal megtartott Siófoki Polgári Piknik című rendezvényen vett részt.

Kubatov Gábor úgy fogalmazott: bár tudja, hogy Siófokon Istenkáromlásnak számít Balatonfüreddel példálózni, ugyanakkor a legnagyobb problémának azt látja, hogy Siófok lemarad Balatonfüreddel szemben, ezáltal eldőlni látszik az a meccs, hogy melyik település a Balaton fővárosa.

A Fidesz pártigazgatója szerint Gruber Attila, a kormánypárt polgármester jelöltje diplomáciai jártassága okán is kompromisszum kész vezető. Lengyel Róbertről, Siófok mostani városvezetőjéről Kubatov azt mondta: függetlenként mutatkozik be, de a neve mellett az ellenzéki pártok, így az MSZP, de még nagyobb baj, hogy a DK emblémája is ott van. – Aki hajlandó elfogadni Gyurcsány Ferenc támogatását az nem akarja másra használni ezt a várost csak arra, hogy ellenzéki bástyát építsen itt ki, és háborúzni akar a kormánnyal. Ennek a településnek együtt kellene működnie a kormánnyal és nem háborúzni – hangsúlyozta a pártigazgató.

Az első Siófoki Polgári Piknik egyébként szeptember végén újra a strandra csalogatta a vendégeket. A szervezők koncertekkel, gyerekprogramokkal, főzőversennyel várták az érdeklődőket. A siófoki Plázs és a Siófok Polgáraiért Egyesület hozta össze a hagyományteremtő rendezvényt, ahol helyi egyesületek főzték a gulyást az őszi strandolóknak.

A programon olyan fellépők vettek részt, mint Vastag Csaba, Rakonczai Imre vagy a TNT. A helyszínen Gruber Attila polgármester-jelölt azt mondta, hogy nemcsak a szombati, családoknak szóló rendezvényt szeretnék folytatni, hanem egy olyan várost szeretnének építeni, amire minden siófoki büszke lehet.