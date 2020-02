A pécsi Gandhi Gimnázium diákjai szemlélték a Kaposvári Egyetem képzéseit

Több mint negyven roma gimnazistának mutatták be szerda délután a Kaposvári Egyetemet. A pécsi Gandhi Gimnáziumból érkezett fiatalok megismerkedtek a képzésekkel és a roma szakkollégium munkájával is.

Az ösztöndíj programról, a mentorálásról, a szakmai utakról, a nyelvvizsga előkészítésről és a nyári táborozási lehetőségekről is hallhattak a roma tanulók. Kovács Zoltán, a Kaposvári Egyetem Roma Szakkollégiumának igazgatója elmondta: akiket felvesznek a szakkollégiumban, azok mellé mentort jelölnek ki. Az egyetemi oktató hetente, kéthetente, vagy havonta találkozik hallgatójával és a tudományos munka mellett a problémákat is megbeszélik egymással. – Idén húsz ösztöndíjas helyünk van – fogalmazott Kovács Zoltán. – Volt már ennél több is, de úgy gondoltuk, hogy a „minőség” miatt elegendő a húsz hallgató. Egy két szakkollégistát leszámítva mindenki vagy hátrányos helyzetű, vagy roma és hátrányos helyzetű. Azt gondolom, hogy egy ilyen bemutatkozó rendezvénnyel még több fiatalt lehet idecsábítani – hangsúlyozta az igazgató.

Fegyverneky Judit, a pécsi Gandhi Gimnázium kollégiumvezetője kiemelte: igyekeznek minden évben ellátogatni Kaposvárra és bemutatni a diákoknak az egyetemet. A nyílt napra főként tizenegyedik és tizenkettedik osztályos diákok érkeztek. A kollégiumvezető szerint: fontos, hogy minél több felsőoktatási intézményt megismerjenek a fiatalok, hiszen a Gandhi-iskola általános gimnázium, ahol szakmát nem, csak érettségit lehet szerezni. Az intézményből évente öt-hat diák adja be jelentkezését Kaposvárra, a többségük óvónőnek szeretne tanulni – tette hozzá Fegyverneky Judit. A roma szakkollégium 2013 óta működik a Kaposvári Egyetemen, a megalakulás óta pedig már mintegy negyvenen szereztek diplomát.

Hagyományaikkal ismerkednek

A Gandhi Gimnáziumban kizárólag romák tanulnak. A diákok kilencven százaléka az Arany János Tehetség Program tagja. Fegyverneky Judit elmondta: fontos a kultúra ápolása, ezért egy alapfokú művészeti iskolát is alapítottak, ahol a gyerekek hangszerekkel ismerkedhetnek és cigány táncokat is tanulhatnak. A diákoknak négy évig kötelező cigány nyelven is tanulni, a fiatalok vagy a lovárit vagy a beás nyelvet sajátíthatják el. A kollégiumvezető hozzátette: muszáj a gyerekeket megtanítani a cigány nyelvre, hiszen csak tíz százalékuk beszéli.