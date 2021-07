A ponthatárok után a bérlők is megjelentek az egyetemi városokban

Kihirdették a felsőoktatási ponthatárokat, indul az albérletvadászat az egyetemi városokban. Kétszobás lakásokat Kaposváron átlagosan 80 és 120 ezer, Budapesten 150 és 180 ezer forint között lehet bérelni. Az ingatlanosok szerint azonban a tehetősebb családok inkább vásárolnak.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

Az egyik ingatlanokkal foglalkozó internetes oldal adatai szerint Kaposváron jelenleg 59 kiadó lakás és 7 ház van. Ezek között 25 és 200 négyzetméteres is található. Boldizsár Balázs az egyik kaposvári ingatlanközvetítő ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a korábbi évekhez hasonlóan most is kiegyensúlyozott a kaposvári albérletpiac és viszonylag hamar meg lehet találni a megfelelő ingatlant.

– A szülők jellemzően a kettő, kettő és fél szobás lakásokat keresik gyermekeiknek – mondta Boldizsár Balázs. – Azt tapasztaljuk, hogy amint kihirdetik a ponthatárokat, sokan kezdenek érdeklődni a kiadó lakások iránt. Ám nemcsak azok keresnek ingatlant, akik továbbtanulnak, hanem az átigazolások miatt a sportolók is. Emellett a kaposvári és a környékbeli cégeknek is szükségük van szolgálati lakásokra. Családi házakra is van igény, azokból viszont nagyon kevés található – tette hozzá Boldizsár Balázs.

Az ingatlanszakember elmondta, a szülők abban is gondolkodnak, hogy a főiskolai és az egyetemi időszakra bérlés helyett inkább vásárolnak lakást. Leggyakrabban a 40 négyzetméteres, kétszobás, távfűtéses ingatlanokat keresik. Ezek a lakások 13-14 millió forintért már elérhetőek Kaposváron. A felújított és jobban felszerelt távfűtéses lakások viszont akár 20 millió forint felett is gazdára találnak. Boldizsár Balázs kiemelte, gázfűtéses lakásokat 15 és 25 millió forint között lehet vásárolni Kaposváron.

Ősztől több somogyi fiatal is Pécsen, vagy éppen a fővárosban folytatja tanulmányait. Az ingatlanosok tapasztaltai szerint Budapesten az árak kerületenként és háztömbönként is eltérőek. Gyakran fordul elő olyan, hogy egy lakást kettő család bérel ki azért, hogy megosszák a költségeket. Az átlagos bérleti díjak 150 és 180 ezer forint között vannak, ehhez még hozzájön a rezsi és a két havi kauciói. A tehetősebb családok ezért inkább vásárolnak budapesti lakást gyermekeiknek. Az egyetemekhez közel lévő lakások átlagos négyzetméterára 600 és 800 ezer forint között van. Pécsen viszont ennek a feléért is lehet ingatlant találni.

A kaució nem helyettesíti a bérleti díjat

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara tapasztaltai szerint az ingatlanbérleti szerződések 80 százaléka „házilag”, internetről letölthető minták alapján készül. Ezekben rengeteg a buktató, ami a tulajdonosnak és a bérlőnek is okozhat problémát. Boldizsár Balázs elmondta, minden esetben érdemes helyiségleltárt készíteni és lefotózni a lakást, majd azt mellékelni a szerződéshez. – Az ingatlan tulajdonosának azt javasoljuk, hogy egy megbeszélt időpontban, havonta egyszer nézze meg a lakást és ellenőrizze a mérőórákat is – mondta. Hozzátette, sokan tévesen használják és értelmezik a kauciót. Az ugyanis az ingatlan állagának a biztosítéka és nem helyettesíti a bérleti díjat. Ezért az utolsó két hónapban is el kell kérni az albérlet árát, majd utána elszámolni a bérlővel.