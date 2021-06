A régmúlt nemesi élet elevenedett fel a lellei Szalay napon

Első alkalommal szervezték meg a balatonlellei Szalay napot szombaton, kulturális és gasztronómiai programokkal tarkítva. A családi és történelmi eseményen korhű ruhákba bújt szervezőkkel, főzőcsapatokkal és különféle vadászatra alkalmas állatokkal találkozhattak az érdeklődők.

Hartmann Zoltán, a Balatonlellei Városi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondta: a Szalay nap – melyet már több évvel ezelőtt is szerettek volna megszervezni – a Balatonlelle 30 elnevezésű ünnepségsorozat első eseménye. Az egynapos rendezvény zenés, jelmezes ébresztővel indult, majd a maskarába bújt emberek felvonultak Balatonlelle néhány utcáján. A legjelentősebb esemény azonban a Szalay kiállítás volt. Az érdeklődők a művelődési ház nagytermében a főúri élet mindennapjaival ismerkedhettek meg. Az intézmény munkatársai 18 és 19 századi bútorokat, evőeszközöket és különféle használati tárgyakat mutattak be.

Hartmann Zoltán kiemelte: a Szalay napot hagyományteremtő szándékkal szervezték meg, melynek célja a szórakoztatás mellett, hogy minél többen megismerjék a nemesi család életét és munkásságát is. Halász István és Dankházi Tiborné csak átutazott Balatonlellén, de már olyan régen vettek részt kulturális eseményen, hogy úgy döntöttek néhány órát eltöltenek a rendezvényen. Kérdésünkre elmondták: lenyűgözőek voltak a korhű ruhák és a kézműves termékeket árusítók portékái is jól passzoltak az eseményhez. Fából készült valamint újrahasznosított balkondíszeket és használatai tárgyakat is lehetett vásárolni a művelődési ház előtti parkban, de a textilből készült játékok sokasága például bábok és állatfigurák is meg-megállították a kíváncsiskodókat. A gyermekes családokat legjobban a solymászok madarai vonzották, de népszerűek voltak a magyar vizslák is.

A lellei turizmusért is dolgoztak

A rendezvény központi épülete a balatonlellei művelődési ház volt, melyet a Szalay család 1832-ben építtetett. A nemesek 1832 és az 1950-es évek elejéig, az államosításig éltek a tóparti városban. A család nevéhez több nagy utazás fűződik, első sorban Szalay Imre utazott sokat és jelentős politikai szerepe is betöltött. Hartmann Zoltán a művelődési ház igazgatója hangsúlyozta: Balatonlelle sokat köszönhet a Szalay családnak például turisztikai területen, mert a nemeseknek is fontos volt, hogy népszerűvé tegyék a települést.