A rekordokat hozó nyarat forgalmas ősz váltotta a Balatonnál

Felemás szezont zártak idén a balatoni települések, ugyanis vannak olyan helyek, ahol rekord idegenforgalmi adó realizálódott, míg másutt csökkentek a turisztikai bevételek.

A belföldi turizmus az év harmadik negyedében 27 százalékkal bővült, áll az egyik legnagyobb online szállásközvetítő cég elemzésében. Ezt érzékelték a szolgáltatók Balatonlellén is, ahol remek bevételeket hozott az első háromnegyed év. – Az idei nyár idegenforgalmi adó szempontjából minden idők egyik legjobb nyara volt, s a tavasz és az ősz is jól alakult – mondta Kenéz István, polgármester. – Több mint 90 millió forintot jelentett ez bevételi oldalon, ráadásul a többi idegenforgalmi szolgáltatásnál is az előző évekhez hasonló eredményt hozott ez a szezon. Úgy vélem: a vendégéjszakák száma is nőtt az előző évhez képest, a fizetős strandunk bevétele is nőtt, vagyis egy nagyon jó nyári szezont zárt Balatonlelle.

Növelni tudta bevételeit Zamárdi városa is, ahol idén minden eddiginél többen pihentek. – Október végéig 166 millió forint idegenforgalmi adót fizettek be a szállásadók – mondta el lapunknak Csákovics Gyula, polgármester. – Ez 5 millió forinttal magasabb bevétel, mint egy évvel korábban. Ráadásul tavaly év végére értük el a 165 millió forintot, úgy látom, idén elérjük a 170 millió forintot is.

Hozzátette: nagyon sokat számított, hogy nem hagyták unatkozni a turistákat Zamárdiban. – Ezek a bevételek nem realizálódhattak volna, ha nem lenne ilyen sok és színvonalas rendezvényünk – tette hozzá Csákovics Gyula. – Minden évben emelkedik a bevételeink mértéke, és ez is mutatja, hogy mennyire népszerű Zamárdi.

Fonyódnak sincs oka panaszkodni, mert idén februárban a kolbászfesztivál idején például annyian fordultak meg a városban, mint egy meleg nyári napon. A szezonban pedig üres szállást szinte nagyítóval kellett keresni.

– 38 millió forint idegenforgalmi adóbevétel keletkezett az idei nyáron – közölte Hidvégi József, fonyódi polgármester. – Ez tíz százalékos visszaesés 2018-hoz képest, ami azért van, mert idén nem üzemelt a fonyódligeti tábor.

Hidvégi József hozzátette azt is, mindenképpen elégedett ezzel a nyárral is, hiszen amikor a város élére került 2006-ban mindössze 68 ezer vendégéjszakát tudhatott magának a város.

Balatonföldváron is csekély visszaesés tapasztalható, tudtuk meg Futó Zsófiától, a városháza szóvivőjétől.

– A januártól szeptemberig terjedő időszakban 178 ezer éjszakát töltöttek nálunk a turisták – mondta Futó Zsófia. – Ebben az időszakban 48 millió forintnyi idegenforgalmi adót szedtünk be, de év végéig ez még 53 millió forintig emelkedhet.

Balatonszárszón nagyjából hasonló eredményeket hozott ez a nyár, mint az előző, 31,7 millió forint kurtaxát szedtek be. A településen a turisták ezen a nyáron – októberig – több mint 79 ezer vendégéjszakát töltöttek.

Ahol csökkent a befolyt adó, ott kevés a minőségi hotel

Ahol csökkentek a bevételek, ott arra panaszkodnak a szolgáltatók és a településvezetők, hogy nincs elég minőségi szálláshely, ezért aztán nem is mennek a turisták. Ez a helyzet például Balatonföldváron is, ahol ugyan vannak jó minőségű apartmanházak, de már azok is telítettek. A meglévő szállodák fejlesztése lenne megoldás, erre úgy tudjuk, hogy van is esély.

Fonyódon ugyancsak hasonló a helyzet, ott több magas színvonalú szálloda építésére is jó esély van. – Úgy tudom, hogy a Kisfaludy Programnak köszönhetően két kisebb vállalkozás is támogatást kapott – mondta Hidvégi József. – A Sirály szálló tervezése is elindult, és a Sport Hotel helyén egy száz vendég elszállásolására alkalmas, négycsillagos szállodát építenének. A legnagyobb gond, hogy hiányoznak a téli szállások Fonyódon, pedig az adventi hétvégéken is sokan jönnének. A múlt hétvégi Márton napi programok is megmutatták, hogy mindenütt telt ház volt, lenne még igény szálláshelyekre.