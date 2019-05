A rémkirály újra aprít

Megérkezett a John Wick várva várt harmadik része, a Parabellum. Azt kaptuk tőle, amit vártunk: fegyverropogást és egy nem túl bőbeszédű Keanu Reeves-t.

Egy darabig számoltam a padlón heverő John Wick keze által szörnyű halált halt emberek holttesteit, aztán rájöttem, teljesen felesleges. Ebben a filmben ugyanis, minden eddiginél többet öl a rémkirály.

Rögtön az elején megmutatja a nézőknek Mr. Wick, hogy nem szép dolog későn visszavinni a könyvet a könyvtárba. Majd azt is láthatjuk, hogy ölésre nem csak fegyvereket lehet hatékonyan használni, de a ló is alkalmas erre.

És John Wick dacol az elemekkel végig, esőben rohangászik, összevarja a sebét, szétverik és felkel, összerugdossák és felkel. Üveget tör a testével. Na arról a testről csak annyit, hogy igen jól mutat lóháton, motoron és a vízben is.

Persze a vizuális élményen kívül azért némi új infót is kaptunk: John múltjáról és a szervezet működéséről. Az első két rész után azt hittem, hogy a bérgyilkosokat foglalkoztató szervezet csak New Yorkban működik, de most kiderült: egészen Afrikáig nyúlnak a szálak.

Ehhez persze jól elpáholják szegény, szomorú szemű, kutyabarát hősünket. De ő nem ellovagol a napnyugtába, hanem elbarangol a sivatagba. Amiben segítője is akad, a harcos ebekkel felfegyverzett Halle Berry, vagyis Sofia szeméjében.

S, ha már a cameoknál tartunk: ott van a főhős régi barátja is, Morpheus, akarom mondani Laurence Fishburne is. Egy ponton vártam, hogy felkínálja a kék és a piros kapszulát Johnnak is. Amikor pedig megkapja méltó – vagy méltatlan, mindenki döntse el – büntetését, az jutott eszembe, hogy most milyen jól jönne egy telefonfülke, hogy kilépjen a mátrixból.

John Wickről pedig még csak annyit, hogy nem fog rajta sem az idő, sem a ráküldött bérgyilkosok, de még a folyamatos hajsza sem. Egyszerűen nem lehet lenyomni, nem fárad el. Jöhetne hozzám is kertet ásni, ha ilyen jól bírja. A végén azért persze megizzasztja a kínai séf rajongója, aki még karddal a szívében is képes beszélni és felülni.

A John Wick 3. egy akciótól túlfűtött, fegyverek ropogásától hangos film, amiben nem sok dolguk volt a szinkronszínészeknek. Tekintve, hogy a főszereplő továbbra is elősorban, az egyszavas válaszok és az előbb lő aztán kérdez metódus embere maradt.