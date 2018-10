A rendészeti és informatikai képzés volt népszerű a Gépészben

Csaknem háromszáz hetedik és nyolcadik osztályos látogatott el az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium nyílt napjára. A tanulók leginkább a hegesztő, informatikus és a rendészeti képzés iránt érdeklődtek.

Szelfipont robottal a háttérben, óriás puzzle, vagy éppen katonai fegyver arzenál. Számos programmal várták leendő tanulóikat a kaposvári Eötvös szakiskolában. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, három kaposvári cég, a katonaság, a rendőrség is képviseltette magát a nyílt napon.

– A Berzsenyiből jöttem és az informatikai képzés érdekel, mert szerintem nagyon keresett szakma is, meg édesapám is idejárt – mondta el Barátúri Zoltán. Iskolatársa a hegesztő és a villanyszerelő képzésről érdeklődött.

– Ezek hiányszakmák, szerintem jól keresnek és könnyű elhelyezkedni velük – mondta el Kiss József.

Csaknem háromszáz diák jött el a pályaválasztási nyílt napra.

– Hétféle szakgimnáziumi és hatféle szakközépiskolai szakma közül választhatnak a diákok – mondta el Weimann Gáborné. Az oktatási intézmény igazgató hozzátette: csaknem ezerkétszázan tanulnak náluk most, jövőre bevezetik a mechatronikai technikus és az elektronikai műszerész szakmát is. Továbbá szeretnének a közeljövőben honvéd kadét szakképzést indítani is, amely mindössze az ország hat iskolájában van jelenleg.

– Tanulóink között sok a vidéki. Somogyon kívül Baranyából, Tolnából is járnak ide, sőt budapesti diákunk is van. Sok a bejáró, de a távolabbról érkezők a kollégiumunkban laknak – mondta el Weimann Gáborné. Megjegyezte: a közeljövőben 250 millió forintból újult meg a lift, energetikailag korszerűsítették a kollégium épületét.

– A pályaválasztás minden gyermek életében jelentős állomás, egy jó döntéssel, akár a jövőjét is megalapozhatja, mi ehhez szeretnénk segítséget nyújtani – mondta el Petes Tamás. A pályaválasztási referens hozzátette: a tanulók a hagyományos hároméves szakmunkás képzésre jelentkezhetnek villanyszerelő, esztergályos, hegesztő és ipari gépész szakmában. Továbbá érettségit is adó szakgimnáziumi képzésre is felvételizhetnek rendészet, informatika, közlekedésgépészet és gépgyártás technológiai technikus szakon.

– Azt tapasztaljuk, nem csak szimpátia alapján választanak szakmát a gyerekek, hanem erős a rokoni kötösség, ha apa, nagybátyja ide járt, ezért választják az iskolát, valamint az érdekli őket, hogy a megkapott bizonyítvánnyal a munkaerő piacon milyen lehetőségeik vannak – tette hozzá Petes Tamás. Megjegyezte: az ipari gépész, esztergályos, hegesztő szakmát végzetteknek nagyon jó elhelyezkedési lehetőségük van, mert a gyakorlati helyek, Kaposvár legnagyobb foglalkoztatói alkalmazzák is kellően felkészülteket.

Padlizsánkrém és répatorta

Az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium Gépészek a gépészekért alapítványa 2018-ban a Menő Menza programban sikeresen pályázott. Március óta 12 hónapon át népszerűsítik az egészséges életmódot, táplálkozást. Főzőversenyek is rendeztek, dietetikusok pedig szaktanácsadást tart a gyerekeknek, szülőknek heti rendszerességgel. Kifejezetten figyelnek a tejcukor és lisztérzékenyekre, valamint a cukorbetegekre is. Gelle Petra gyógypedagógus elmondta: a nyílt napra is a tanulók különböző egészséges ételeket is készítettek. Az asztalokra került répatorta, padlizsán-tojás-karfiol-brokkoli-zöldfűszeres túrókrém. Italként pedig frissen facsart gyümölcslevet szervíroztak.

– Azt tapasztaljuk, nagyon élvezik az együtt főzést és a kóstolás után arra próbáljuk rávezetni őket, hogy nem minden rossz ízű, ami egészséges, lehet egy zöldségkrém is finom és laktató – tette hozzá Gelle Petra.