A róka pecázni jár a partra, a disznó beköltözik a kertbe

Fonyódon már-már megszokták az ingatlantulajdonosok a városban portyázó rókákat, a kis ragadozók egész évben fejtörést okoznak a városvezetésnek.

– Rókával tele vagyunk, igaz már hozzájuk szoktunk, de annak senki sem örül, ha elviszik a tyúkokat – mondta kérdésünkre Hidvégi József polgármester. Ennél nagyobb gondot jelentenek ősszel és télen a vaddisznók, amelyek képesek a kerítéseket is megrongálni, hogy a kiszemelt élelem közelébe férkőzzenek. Ráadásul vannak, akik direkt etetik az állatokat. A várost Natura 2000-es területek veszik körül, ahonnan óhatatlanul betéved a nagyvad a településre.

– Véleményem szerint egy legalább száz méteres nyílt sávot kellene kialakítani a város és a védett területek között – vélekedett Hidvégi József. – Ide ösztönösen nem jönnének az állatok és a vadászatra jogosultak is könnyebben tudnák gyéríteni az állományt. Vadkerítés megépítését sem tartaná utolsónak a városvezető. Ezt tette Balatonőszöd is, ahol a zártkerti ingatlanok egy részét kerítették be pályázati forrás segítségével.

– Ennek hatása már most érzékelhető – értékelte Antal János polgármester, aki szeretné kiterjeszteni a kezdeményezést. Szántódon is ismerős vendégek a dúvadak, főként itt a rókákra kell gondolni, a nagyvad nem jellemző náluk.

– Az önkormányzat vásárolt egy csapdát, azzal befogjuk az állatot és kivisszük az erdőbe, ahol szabadon engedjük – mondta Vízvári Attila polgármester.

Balatonlellén rendszeresen kell gyéríteni a vaddisznókat. – Sok mindent nem lehet tenni ellenük – fogalmazott Kenéz István balatonlellei polgármester. – Ezzel a tudattal együtt kell élnünk, amióta az autópálya megépült, az állatok egyre jobban beszoknak a városba. Ha bejelentés érkezik, akkor egy szerződött vadász gyéríti az állományt. Kiss László látja el ezt a feladatot, akihez: gyakran érkezik ­hívás vaddisznó vagy róka felbukkanásáról.

– Szinte naponta jön bejelentés – mondta Kiss László, aki 1959 óta vadászik Balatonlellén. – A róka konkrétan lejár a Balaton-partra horgászni, a döghalakat összeszedi és elviszi a kotorékba. Sőt, arra is volt példa, hogy bement az egyik cukrászdába és felnyalta az asztal alól a fagyit. Kiss László nem igazán lát megoldást a vadinvázióra, szerinte nem lehet mindent bekeríteni. A vad életterét ezzel ugyanis elvennénk.