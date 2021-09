A roma kultúrából adtak ízelítőt három napon át

Barangolás a roma kultúrában címmel három napos rendezvénysorozatot tartott a kaposfői roma nemzetiségi önkormányzat a Belügyminisztérium és az Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatásával.

A megjelentettek köszöntette Ábel Melinda polgármester, és Orsós Gyöngyi, a nemzetiségi önkormányzat elnöke. A színpadon neves előadók váltották egymást, miközben hagyományos roma ételeket főztek és kóstoltak a résztvevők. Szombaton az EtnoRom együttes, a magyarországi roma folklór élő legendái léptek fel, akik a 1980-as években kezdték a lovári zene bemutatását.

Vasárnap a Khamoro együttes és a nagykanizsai Kopár Band is megcsillantotta zenei tudását, és a FUND Cigány Alapfokú Művészeti Iskola népzene tagozatos tanulói is zenéltek. A roma népzenét tájegységenként mutatták be a dél-dunántúli beás dallamoktól az erdélyi cigányzenéig, de felhangzott kávéházi cigány muzsika is. A roma ételek közül a hagyományos cigány kenyér, a punya, valamint roma fűszerezésű csülkös pacal és káposztás hús is került az asztalra.