A rúdtánc a férfiaknak erotikus, a nőknek viszont kihívás

Rengeteget fejlődött egy év alatt a kaposvári rúdfitness. Ugyan még mindig előfordul, hogy előítéletekkel kell megküzdeni a művelőinek, de egyre ritkábban. Egyre többen sportként tekintenek rá. Mert a rúdtánc csak a férfiaknak erotikus, a nőknek kihívás.

Az edzés elején nemcsak a versenyzők melegítenek be, hanem a rudat is bemelegítik. Szó szerint, mert fontos, hogy szoba-hőmérsékletű legyen. Ez kell a tapadáshoz, mert nem túl kellemes egy hideg rúd, amellyel a lányok több testrésze is érintkezhet. Melegben viszont túlságosan csúszhat. Ha minden rendben, jöhet egy lélegzetelállító mutatvány: sok pörgés-forgás után fejjel lefelé megállni alig néhány centire a talajtól.

A rúdtáncból kifejlődött rúdfitness túllépett a fülledt erotika világán. Mert a rúdfitness egy komoly sport, sajátos szabályrendszerrel, versenyekkel, Európa- és világbajnoksággal. A szabályait tekintve a műkorcsolyához hasonlítható, magyarázta Bence-Kiss Krisztina, aki meghonosította a rúdfitness-t Kaposváron. Kötelező és szabadon választott gyakorlatokat mutatnak be zenére készített koreográfiákkal. Van egzotikusnak jelölt műfaj, ami a régi erotikus rúdtánc utódja, de art és sport válfaja is van. Az art kategória színházi bemutatókat és előadásokat jelent, ahol egy-egy történetet adnak elő kellékekkel.

– Hobbiszinten elsősorban azért ajánlom a rudat, mert jó erőnlétet ad, fejleszti a kitartást és építi az önbizalmat – mondta Bence-Kiss Krisztina. – Sikerélmény, ha valaki el tud sajátítani egy elemet. Leküzdheti a félelmeit, és olyan gyakorlatokat végezhet, amelyről korábban maga sem hitte volna, hogy képes rá.

A kaposvári Chameleon Poledance klub tanítványai egy év alatt összesen négy versenyen is indultak, amelyeken négy arany-, egy ezüst- és egy bronzérmet szereztek, illetve a kaposvári látványsport fesztiválon arany minősítést nyertek. Időközben elindították a karika órákat, ami egyre nagyobb népszerűségnek örvend a városban. Egyre aktívabban foglalkoznak légtornával is, s újdonság a junior órák bevezetése, ahol 12–14 tagú csapat dolgozik együtt. Kaposváron a rúdfitness sport, illetve kisebb mértékben az art ágazatával foglalkoznak. A csapatból jelenleg hárman is készülnek egy nemzetközi versenyre.

Bence-Kiss Krisztina korábban lovastornász volt, ami szintén akrobatikus, és zenével való harmóniát igényelt. Amikor abbahagyta, egy másik sportot keresett. Véletlenül talált rá a rúdfitness-re. Amikor először elment egy rudas órára, azt hitte, hogy nem lesz nehéz, mert 15 éve versenysportoló. Másnap azonban olyan izomláza volt, hogy alig tudott felkelni. Mégsem szükséges a rúdtánchoz sportmúlt, különböző háttérrel kezdik a lányok. Az is tud gyorsan fejlődni, aki sohasem sportolt az életében. Ebben a sportban mindig vannak újdonságok, új gyakorlatok, elemek, kombinációk. Sohasem mondhatja el valaki, hogy most már mindent tud, mert mindig van lehetőség a fejlődésre. Sok nő csak azért fog bele, mert alakformáló hatása van, és leadják a súlyfelesleget, de a legfontosabb, hogy az általuk kitűzött célt csak lépésről lépésre lehet elérni. S ez kitartást ad az élet bármely területén.

Karbantart, s jól formálja az alakot

Remekül karbantartja a női testet és minden alkalommal új kihívásokat jelent a rúdfitness Sallai Éder Katalinnak. Szerinte azért is érdemes eljárni a terembe, mert jó a társaság, és a mozgás rendszerességet hoz az életébe. Másfél éve kezdte űzni ezt a sportágat, s bár tartott egy hosszabb szünetet, visszatért a rúdhoz. Számára ez egyáltalán nem az erotikáról szól, szögezte le határozottan. Legfeljebb úgy érintheti a témát, hogy a rúdtánc jól formálja a testet, ez pedig az önértékelést növeli. Sallai Éder Katalinnak nincs komoly sportmúltja, de a rúdfitness lett a kedvenc időtöltése.

Pszichiáter a rúdon, aki vallja, soha nem késő megvalósítani az álmainkat

Egy háromgyermekes orvosnő évek óta oszlopos tagja a kaposvári rúdfitness csapatnak. Várszegi Csilla pszichiáterként dolgozik az Indít Közalapítvány kaposvári drogambulanciáján. Már gyermekként nagyon érdeklődött a légtornászok mutatványai iránt, de nem volt lehetősége kipróbálni. Ahogy az interneten egyre népszerűbbek lettek a rúdtánc és a légtorna különböző változatai, azt gondolta, hogy érdemes belevágnia. A napi gyógyítás után tökéletesen kikapcsolja a mozgás. Az utóbbi időben a karika felé fordult az érdeklődése. Ezzel a baletthoz hasonló hatás érhető el, de a levegőben végzik a gyakorlatokat. Nagy erőt, kiváló egyensúlyozást igényel, és növeli a hajlékonyságot. Fejleszti a mozgáskoordinációt, és mindemellett szórakoztató is.

Kezdőszinten is lehet végrehajtani gyakorlatokat, állítja Várszegi Csilla. A sport üzenete számára az, hogy sohasem késő megvalósítani az álmainkat. Ahogy minden sportban, a rúdon sem lehet kizárni a sérülést, ha az ember nagy fizikai megterhelésnek van kitéve.

A rúdfitness művelőinek nagyon vigyázniuk kell, hogy fokozatosan haladjanak, ne terheljük túl a szervezetüket. Olyan gyakorlatot, amelyet még nem próbáltak ki, felügyelet nélkül nem csinálhatnak.

Sport, nem csak nőknek

Kaposvár Nőiesnek tartják a rúdfitness-t, de ez megítélés kérdése, véli az egyetlen fiúsportoló Kaposváron. Petrovics Péter a Kaposvári Egyetemen tanul, és hobbiból rudazik. Szerinte a rúdhoz rengeteg erő kell, és olyan izmokat növel, amelyek nem látványosak. A lánytársaság is vonzó számára, hiszen egyetlen fiúként kivételeznek vele.