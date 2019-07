A sajtos-tejfölös az igazi, ha lángosról van szó

Az elmúlt héten arról kérdeztük olvasóinkat, hogy ha lángosról van szó milyen ízvilágot kedvelnek.

A balatoni nyaralás egyik elmaradhatatlan eleme a lángos. Nem is meglepő, hogy múlt heti szavazásunk rengeteg olvasót megmozgatott. A voksolók többsége, 68 százaléka gondolja úgy, hogy a sajtos-tejfölösnél nincs jobb a magyar tenger partján. Olvasóink negyede azonban kihagyja a lángost. Akadnak olyan szavazók is, akik ezt az ételt is gourmet módon és ízvilággal fogyasztják szívesen, így a bolognais és a sonkával, sajttal töltött lángos is kapott (2 és 4 százalék) szavazatot.