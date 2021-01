A salzburgi főszakácsból látrányi informatikus lett

Az elmúlt napokban különféle hírek, néhány esetben rémhírek láttak napvilágot arra vonatkozóan, vajon meddig kell még kitartaniuk a turizmusban, vendéglátásban itthon vagy akár külföldön dolgozóknak, illetve most jobb időkre váróknak. Utóbbiak közül jó néhányan azonban már döntést hoztak.

A március óta tartó pandémiás helyzet, és a múlt év végén életbe lépett korlátozások komoly próbatételt jelentenek a megyénkben dolgozó vállalkozóknak, de azoknak is, akik korábban külföldön dolgoztak a vendéglátóiparban.

Az Ausztriában és Olaszországban dolgozók nem tudtak visszatérni munkahelyükre, s ha mégis sikerült, az ottani korlátozások miatt nincs munka. Van olyan, aki már hónapok óta itthon várja az újbóli nyitást, munka nélkül és folyamatosan fogyó pénz mellett.

Persze nem mindenki élte meg így a koronavírus-járványt. Antal-Tizedesné Arend Doris férjével és gyermekeikkel közel húsz évnyi olaszországi lét után költözött vissza Balatonboglárra.

A család az év nagy részében Meranoban élt, nyáron pedig balatonboglári éttermüket üzemeltették. Az őszi korlátozások azonban döntésre késztették őket.

– Elvesztettük a kinti munkánkat és Olaszországban az élet is jóval drágább, mint itthon – mondta Antal-Tizedesné Arend Doris.

– Tavasszal, amikor még kint voltunk, több mint egy hónapon keresztül nem mozdulhattak ki a gyerekek a lakásból. Emiatt és persze azért is, mert már régóta terveztük a hazaköltözést, visszajöttünk. Így most egyszerűbb az életünk.

Hozzátette, Dél-Tirol persze hiányzott nekik, főleg télen, de boldogok, hogy visszaköltöztek. Több ideje van a házaspárnak a családra, már csak akkor lennének még boldogabbak, ha újra ropogós pizzákat süthetnének éttermükben.

Hasonló elhatározásra jutott Valler Péter is, aki Salz­burg környékén dolgozott szakácsként, most pedig Somogytúr térségében informatikus.

– Tíz évig dolgoztam külföldön, konyhai kisegítőként indultam, aztán egy négycsillagos szálloda főszakácsa voltam – mesélte a fiatalember.

– Versenyeket nyertem szakácsként és télen-nyáron kint voltam. Az első hullámot követően azonban hazaköltöztem, mert mindent bezártak, és itthon vállaltam munkát. Majd amikor már láttam, hogy a téli szezon sem lesz biztos, saját vállalkozásba kezdtem.

Hozzátette, nehéz volt tíz év után újrakezdeni itthon, de megérte, mert az informatikai vállalkozása sikeres. Persze a sikert annak is köszönheti, hogy több szakmával rendelkezik, s így több lábon tud állni.

Valler Péter úgy fogalmazott: tudni kell alkalmazkodni a helyzet adta lehetőségekhez és felmérni a piacot.

Újra fogad üzleti szállóvendégeket a balatonlellei hotel

A BL Yacht Club közösségi oldalán jelentette be, hogy üzleti célú vendégek számára újra kinyitnak. Így hétfőtől a járvány­ügyi előírások szigorú betartása mellett fogadnak szállóvendégeket. A reggelit piknikkosárban készítik be a szobákba, s az ebéd megrendelésére környékbeli éttermeket ajánlanak az ideérkezőknek. – Mivel több megkeresést kaptunk a környéken dolgozó brigádoktól, és végeztünk az apartmanok, a recepció, a klubszoba és az étterem felújításával, úgy döntöttünk, kinyitunk – mondta kérdésünkre Tóth Balázs ügyvezető. – Nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig fog tartani a bezárás, ezért a felújításokra koncentráltunk, de a munkatársainknak mostanra már nem maradt más feladata.

Rémhír, hogy pünkösdig maradnának a korlátozások

Pünkösdig fennmaradhatnak a jelenleg érvényben lévő korlátozások – ezt írta tagságának néhány napja küldött levelében a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) a kormányzati kommunikációra és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatására alapozva. Flesch Tamás, a szövetség elnöke korábban megkeresésünkre megerősítette, valóban küldtek ilyen tartalmú levelet tagjaiknak.

A levél napvilágra kerülését követően azonban a Magyar Turisztikai Ügynökség szerkesztőségünknek is eljuttatta közleményét, amelyben cáfolja, hogy pünkösdig kellene zárva tartaniuk a szállodáknak és éttermeknek. A szövetség értesülését alaptalan és felelőtlen rémhírnek nevezte a Kormányzati Tájékoztatási Központ is. A közleményben leszögezték: Magyarország kormánya ilyen döntést nem hozott. Kitértek arra is: a brüsszeli forrásból érkező vakcinák nem elegendőek, ezért a kormány Kínával és Oroszországgal is tárgyal a vakcinák beszerzéséről, hogy mielőbb elinduljon a tömeges oltás Magyarországon.

Kedden este Flesch Tamás, az MSZÉSZ elnöke közleményt adott ki, amelyben visszavonták a tagoknak kiküldött tájékoztatót. Ezt a szövetség elnöke a Kormányzati Tájékoztatási Központ aznapi cáfolatával indokolta.