A sok munkától és a főnöktől szorong a dolgozók többsége

Kiégéshez vezethet a túlzott, nem megfelelően kezelt munkahelyi stressz. A kiégést nemrég betegségnek nyilvánította az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

A főnök a legnagyobb feszültségfaktor, majd a kollégák és végül a munka mennyisége következik a sorban – derült ki a Workania felméréséből. Persze nem mindenhol van ez így. Király Eszter területi képviselőként dolgozik egy kaposvári irodaszer nagykereskedésnél. Mint mondta, a szerencsésebbek közé tartozik, hisz jól megértik egymást főnökével, persze ettől még az ő munkájában is jelen van olykor a stressz. Hisz az elvárás teljesítése sem csak rajta múlik, hanem a céges partnereken is. A sport jelenti számára a folyamatos megújulást: legtöbbször fut, de bokszedzésre is eljár. A bokszra havonta úgy 10 ezer forintot költ, masszázsra négyezer forintot fordít alkalmanként.

Terenyi Zoltán Imre kaposvári pszichiáter, pszichoterapeuta elmondta: gyakori jelenség ma a munkahelyi kiégés. Tapasztalatai szerint a depressziós, szorongásos tünetek 30–40 százalékban munkahelyi stresszel függnek össze. – Manapság nagy tétje van a munkahelyi helytállásnak – jegyezte meg a pszichiáter. – Gyakran még a vezetők is szoronganak, melyet átvetítenek a beosztottakra. A probléma az, hogy a legtöbben nincsenek felkészülve a stressz kezelésére. Ha már oly mértékűek a kiégés mögött álló tünetek, melyek korlátozzák az embert az életvezetésben, a gyógyszert is mérlegelni kell. De a sport, a munkahelyen szerveződő baráti körök is kedvező hatással lehetnek a stressz kezelésére.

A pszichiáter szerint inkább formális előny lesz, hogy bekerült a munkahelyi kiégés a WHO diagnosztikai kézikönyvébe. Az új kategóriarendszerrel legális lehetősége lesz majd az orvosnak, hogy munkahelyi kiégést diagnosztizálva vegyen valakit táppénzre.

Az ülőmunka az új dohányzás

– Éppen a munkahelyi kiégés az egyik oka annak, amiért nem hiszek a túlórában – mondta Jóföldi Endre, a kaposvári Precognox Informatikai Kft. ügyvezetője. – Persze előfordul, hogy egy-egy szűkös határidő miatt mégis meg kell tennünk, de ez ritka. A munkához hozzátartozik, hogy az ember meg tudjon utána pihenni, az alkotó energiát újrateremteni. Ráadásul a szoftverfejlesztés révén sokat ülünk egy helyben. Van is egy új mondás: az ülőmunka az új dohányzás. Nem véletlen, hogy nálunk sokan sporttal, futással kapcsolódnak ki. Az idén részt veszünk a Deseda ultramaratonon is.

Persze egy főnökön is sok múlik, hogy mennyire nyugodt a munkahelyi légkör. Jóföldi Endre ennek kapcsán úgy véli: folyamatosan fejlesztenie kell magát egy cégvezetőnek. A szabadsága egy részét is képzésekre fordítja, most éppen Angliába készül ezért. Ám négy kollégát is bevontak egy vezetőképző programba az idén, melyre jelentős összeget fordítanak.