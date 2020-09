A somogyi málna és fekete berkenye is tarolt a pálinkák versenyén

Kiváló minősítéseket kaptak a Gyenesei Pálinkárium párlatai az idei Brillante Hungarian Spirits Award nemzetközi megmérettetésen, ahol 149 pálinkakészítő 838 mintáját minősítették.

Gyenesei István közösségi oldalán számolt be az örömhírről miszerint, a hétvégi online eredményhirdetésen hat arany, négy ezüst, és két bronz minősítést is kiérdemeltek a pálinkák. A hat legjobbra értékelt párlat közül hármat (málna, törköly, fekete berkenye) champion minősítéssel is illetett a szakmai zsűri. Ezzel a kaposvári Pálinkárium nyerte a legtöbb ilyen minősítést, ráadásul a Magyarországi Szóvivők Országos Egyesületének különdíját is elnyerte a somogyi pálinkakészítő.

VARÁZSLAT A KARANTÉN ÁRNYÉKÁBANGyenesei Pálinkárium 6 arany ( 3 champion), 4 ezüst, 2 bronz az ez évi "Brillante"… Közzétette: Gyenesei István – 2020. szeptember 20., vasárnap

Európa egyik meghatározó szakmai eseményévé vált versenyen egyébként tíz somogyi pálinkakészítő is éremnek örülhetett.