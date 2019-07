A sport a fesztiválozók közös nyelve

Több ezer gyermek érkezett a 15. az Intersport Ifjúsági Sportfesztiválra, amelynek a jövő szerdáig a somogyi megyeszékhely ad otthont.

Az első fesztivált még 2005 júliusában tartották Kaposváron, a 15 résztvevő nemzet labdarúgóit az Aranycsapat két legendája, Buzánszky Jenő és Grosics Gyula köszöntötte. A szervezők ma már elmondhatják, hogy kis túlzással nincs olyan nemzet, amelynek fiataljait ne látták volna vendégül Somogyban. A környező országok ifjú sportolói mellett egészen távolról is jöttek már a fesztiválra csapatok.

Emlékezetes volt a tajvani kézilabdázók vagy éppen az indiai kosárlabdázók szereplése, a labdarúgópályákon pedig – a teljesség igénye nélkül – láthattunk már dél-afrikai, afrikai és ázsiai játékosokat is szép számmal. Idén visszatért Kaposvárra a grúz röplabda válogatott, valamint a Feröer-szigetekről is jöttek fiatalok. Rajtuk kívül nagyon sok nyugat-európai együttes érkezett, köztük olyan nemzetek reménységei, amelyek labdarúgó-nagyhatalomnak számítanak. Az egyhetes fesztivál egyik jelentős eseménye a megnyitó-ünnepséget követő hivatalos nyitómeccs.

A szervezők mindig kitalálnak valami újat, illetve arra is odafigyelnek, hogy minél tökéletesebb legyen a program. Ennek is köszönhető, hogy ezúttal péntektől szerdáig tartanak majd a küzdelmek a város sportpályáin és csarnokaiban: az ünnepélyes megnyitót pénteken este a Kaposvári Rákóczi FC stadionjában tartották.

Ahogy eddig is: a Kossuth téri fesztiválfalu lesz az esemény központja: itt is különböző programok várnak minden résztvevőt és érdeklődőt. Újdonság, hogy a májusban átadott Kaposvár Aréna is bekapcsolódik a programba, itt kosárlabda mérkőzéseket játszanak az előttünk álló napokban.

A fesztivál Kaposvár életében is igen fontos szerepet tölt be. A város iskoláira, sportlétesítményeire, kollégiumaira és különböző szálláshelyeire ilyenkor már előre ki lehet tenni a „Megtelt”-táblát, és az sem elhanyagolható tény, hogy az az ötezer ember, aki nálunk tölt el egy hetet, sok pénzt itt hagy a városban.

A jövőről mindig nehéz beszélni, de az biztos, hogy ez a sportfesztivál ma már hozzá tartozik Kaposvárhoz, és fontos, hogy már nem csak a labdarúgók, hanem a kosárlabdázók is jelentős számban képviseltetik magukat. A kézilabdázók és a röplabdázók is igyekeznek, és abból a szempontból könnyű a házigazdák dolga, hogy aki legalább egyszer eljött ide, az szerte a világban viszi a rendezvény jó hírét.