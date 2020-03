A stressz legjobb ellenszere a jóga

Gelencsér Rita több évtizede sportol és oktat Kaposváron, vele beszélgettünk az egészségmegőrzés kapcsán

– Mikor és miért kezdtél el sportolni?

– 6 éves koromban kezdtem el sportolni, mert bennem volt mindig a vágy, hogy mozogjak, mert jó érzés, teljesen feltölt. Először tornával kezdtem, de viszonylag hamar rájöttem, hogy az nem az én sportom. Egy futóverseny megnyerése után elcsábítottak atletizálni, ahol 11 évig maradtam, közben kipróbáltam a karatét, majd a kézilabdát is. Jazz-baletteztem és aikidoztam párhuzamosan néhány évig, majd a táncot lecseréltem az aerobikra. Néhány év gyakorlás után felkértek, hogy tartsak órákat, így innen indult a sportoktatói pályafutásom. Közben természetesen elvégeztem az aerobik oktatói tanfolyamot először, majd a Testnevelési Egyetemen a szakedzőit.

– Hogyan ismerkedtél meg a jógával?

– Ahogy idősödtem, egyre jobban elkezdtek érdekelni a lágyabb mozgásformák is, míg egy nap megláttam egy tv műsorban Etka-Anyót és testvérét. Nagyon megtetszett, hogy milyen hajlékonyak, rugalmasak, fittek, egészségesek idősen is és ennek hatására elkezdtem én is gyakorolni. Majd olyan szerencsés voltam, hogy kijutottam Indiába, a jóga szülőföldjére. Rendszeresen visszajárok oda, ott tanulom folyamatosan a jóga elméletét és gyakorlatát is.

– Milyen mozgásformákat oktatsz?

– Ma már a jóga a fő specialitásom, e mellett gerinctréninget, pilatest, senior tornát és aerobicot oktatok. Csoportban, illetve egyénileg is tartok foglalkozásokat.

– Hogyan néz ki egy átlagos napod?

– Reggel fél hatkor kelek, a tisztítógyakorlataim után meditálok, jógázom majd nyolctól körülbelül fél 12-ig dolgozom. Kora délutántól estig szintén folyamatosan óráim vannak. A Roxínházban tartom a csoportos foglalkozásokat: hatha-jógát, gerinctréninget, pilatest és aerobikot.

– Mit teszel még az egészséged megőrzéséért?

– Igyekszem egészségesen táplálkozni: vegetáriánus vagyok több mint 30 éve. Az ájurvéda az indiai egészséges életmód tudománya, és annak a tanácsait követem. Azt tanítja, hogy mindenkinek van egy született alkata, genetikája és ehhez megfelelően ajánl életviteli és táplálkozási szokásokat.

– Miért jó sportolni? Miért fontos az egészségmegőrzés?

– A mai világban sokan nehezen kezelik a stresszt, a stresszes élethelyzeteket. Ettől befeszülnek az izmok, ezek elmozdítják a csigolyákat és elkezdődnek a különböző fájdalmak: nyak-, hát-, vállfájdalmak és az emésztési problémák. Mozgással ezeknek a nagy része kiküszöbölhető, mivel a speciális gyakorlatokkal az izmokat visszanyújtjuk eredeti hosszukra és oldódik a feszültség, sőt, a mentális blokkok is. Az elménk is lenyugszik egy-egy jógafoglalkozás hatására.

A folyamatos gyakorlás kihat minden területre: a testünk rugalmasabb lesz, fittebb, energikusabb, egészségesebb, erősebb lesz az immunrendszerünk. Jobban tudunk koncentrálni a hétköznapi feladatainkra, mentálisan is kiegyensúlyozottabbak leszünk: sokkal türelmesebbek, elfogadóbbak leszünk az embertársainkkal. Továbbá egy új közösséghez tartozunk, ahol megtapasztalhatjuk az önzetlenséget, az összetartozást, a szeretetet és gyakran mély barátságok is szövődnek.

– Hány éves kortól ajánlanád a jógát?

– Úgy tudom, hogy van gyerekjóga is Kaposváron, ami már óvodás kortól elkezdhető, ez nyilván más, nekik egy mesés, állatmozgások utánzásáról szóló program van kialakítva.

A felnőttek számára ma már sok fajta jógairányzat létezik, én a tradícionális, indiai hatha-jógát oktatom.