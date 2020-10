A sünbirodalom királynője

Sünis néni. Sokan csak így hívják a kaposvári Pintér Tündét, aki több, árván maradt sünt is felnevelt már, és engedett vissza a természetbe az elmúlt években. Balatoni nyaralója udvarán a mai napig visszatérő vendégek egykori gondozottjai. A kerti, ötfős tüskés hátú társaságon kívül azonban van szoba-sünije is, akihez hozzáigazította saját életmódját.

Miri kutya fogadott bennünket Pintér Tünde balatoni nyaralójának udvarán, miközben három macska is kíváncsian előszállingózott. Látszott, hogy Tünde közelében jól érzik magukat az állatok, és egyáltalán nem voltak tolakodók. A legvisszafogottabb a Málna névre hallgató törpesün volt, ő ugyanis inkább aludni szeretett volna ottjártunkkor.

– A sün éjszakai állat, nappal alszik. Málna este tizenegy és éjfél között ébredezik. Olyankor első útja az illemhelyére vezet, ugyanis teljesen szobatiszta. Aztán egész éjjel rosszalkodik – mondta a süngazdi. – Zörög, lepakolja a cipőtartóról a lábbeliket – tette hozzá. – Amióta Málna itt van, átalakult az életem. Én nem megyek el aludni tíz órakor, mint a legtöbb ember. Éjjel egyig, kettőig is fent vagyok akár, hogy vele, és a kinti sünikkel is találkozhassak.

Tünde ugyanis az elmúlt évek során népes süncsapatot toborzott az udvaron. – Kettőt neveltem fel öt-hat éve, egymást követő nyarakon. Itt találták őket, nem tudni, mi történt a szüleikkel. Most már egyedül járkálnak a kertben, mentesítenek a kártevőktől, és meg-meglátogatnak – mondta Tünde. Hozzátette: nem mindegyik sünnevelés volt siker­sztori. Egyszer egy „sünbabát” hoztak neki, de a kis tüskés hátú immunrendszere még nem volt megerősödve az anyatejtől. A sünrajongó így a vadmentő szolgálatot hívta segítségül, de ők sem tudták megmenteni. – Megrázott az eset, azóta ilyen pici sünit nem is vállaltam el. A neveltjeim már nagyok, gyakran meglátogatnak, és lakmároznak a macskaeledelből. Gyakran jönnek velük idegen sünök, akiket szintén vendégül látok – mondta. A kis tüskéseknek rendszerint J-vel kezdődő nevet ad, de hogy miért, arra maga sem tudja a magyarázatot.

Egy háromlábú sünt is istápol Tünde. Egy kutya kapta el a lábát, ezért amputálni kellett. A kis háromlábúnak egy faházikója van az udvaron, ahol biztonságban érzi magát.

– Egyedül Málna a benti kedvenc, nem is lenne szabad kint tartani. Ő egy tenyésztett törpesün. Nem is bízom senkire, ha bárhová elutazom, viszem magammal. Egyszer még Svájcban is együtt voltunk – mondta Tünde, akinek nagy feladata lesz a hideg beálltával hazaköltöztetni a kis jószágokat. – A kerti sünök azonban maradnak a Balatonon. Tavasszal nagy élmény, amikor meglátogatnak, olyankor mindig létszámellenőrzést tartok. A többi háziállat, így Málna is, saját hordozóban utazik a téli lakhelyünkre, Kaposvárra.

Érzékeny a kozmetikumokra a négyéves jószág

Pintér Tünde az interneten böngészve szeretett bele a kis Málnába, akit egy tenyésztői oldalon látott meg. Családjával megbeszélte, hogy szeretné a süncsemetét, ám annyit gondolkodott rajta, hogy megrendelje-e, amíg valaki lefoglalta már. – Teljesen kétségbe estem, és úgy éreztem, ez egy égi jel, hogy ne legyen sünöm, de a végén minden jól alakult – mesélte. – Eleinte furcsa volt, és feltűnt, hogy a fiam miért kérdezte annyiszor októberben, hogy mikor szándékozom a Balatonról haza költözni Kaposvárra – kiderült ugyanis, hogy Tünde fia foglalta le a kis sünit, és egy hónapig nevelte édesanyja számára. – Rájöttek, hogy nem bírják a „sünös” életet. Így lett nekem Málna, akivel akkor együtt költöztünk haza Kaposvárra – mesélte Tünde. Az apró tüskés jószág idén októberben lesz négyéves. Amellett, hogy hallgat a nevére, szereti Tündével tölteni a délutáni szunyókálást, és olyankor egyáltalán nem bök. Olyankor mérges, ha felébresztik, vagy a gazdija új illatot használ kozmetikumai kapcsán, mert a szagokra igen érzékeny.