A szabadságvágy és a vírus elleni védelem miatt oltatnak a fiatalok

Megkezdődött a 16-18 évesek oltása a somogyi oltópontokon. Jövő hét keddig kaphatják meg az időpontra érkező fiatalok a Pfizer vakcinát. Ha tanítási időben tudtak csak időpontot foglalni, akkor az oltás igazolt hiányzásnak minősül középiskolájukban. A többség a vírus elleni védelem és a szabadabb élet reményében kéri a vakcinát.

Volt, aki szüleivel, más kézen fogva a párjával, vagy a legbátrabbak egyedül érkeztek a kaposvári kórház oltópontjára. Hétfő reggeltől már az érvényes regisztrációval rendelkező 16-18 évesek is tudtak online időpontot foglalni az oltásra. – A TAJ-szám és a születési dátum megadásával tudtam belépni a megfelelő oldalra, majd oltás időpontot és helyszínét választani, a regisztráció már 3 hónappal korábban megtörtént, bíztam benne, hogy előbb-utóbb sor kerül ránk – mondta el Giener Zoltán Adrián. A fiatalember október elején, enyhe tünetekkel esett át a koronavírus betegségen. A Katolikus gimnázium tanulója hozzátette: azért oltat, hogy szabadabban mozoghasson, szeretne elmenni moziba.

– A honlapon regisztráltam és kaptam egy visszaigazoló emailt. Ezt el kellett most hoznom magammal az oltópontra, gyorsan végeztem, csak egy kis szúrás volt – mesélte Horváth Kincső. A végzős táncsicsos diák szeretne nyáron utazni, emiatt is tartja fontosnak az oltást. Balogh Péter egy hete regisztrált. – Csak úgy tudjuk megállítani a járványt, ha beoltatjuk magunkat, ennek a koronavírusnak a gyógymódja a védőoltás – tette hozzá a szintén táncsicsos gimnazista. A vakcina felvételéhez előre kinyomtatott, kitöltött és aláírt szülői hozzájárulási nyilatkozatot is hoztak.

Országszerte több mint 84 ezer érvényesen regisztrált fiatal számára nyílt meg az időpontfoglaló. Amennyiben tanítási időszakra sikerül csak időpontot foglalniuk, akkor az oltás igazolt hiányzásnak számít a középiskolákban, amelyet az oltási időpont visszaigazolásának és az oltáskor kapott papír bemutatásával lehet igazolni. A Pfizer vakcinára egyébként most kizárólag a 16-18 év közötti korosztály tud időpontot foglalni, a többi regisztrált továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat választhatja.

Segítenek a gyermekorvosok is

– Nagyon sok telefont kaptam a szülőktől, hogy javasolom-e a gyermekeiknek a vakcinát, a válaszom egyértelműen igen volt, csütörtök délután vittem a lányomat is oltásra – mondta el Ifjabb Pavlovics György kaposvári gyermekorvos. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy a fiatalok is védettséget szerezzenek a koronavírus ellen. Megjegyezte: három kaposvári házi gyermekorvos is részt vesz az oltásban a kaposvári kórházi oltópontokon. Segítenek az elbírálásban, hogy adható-e a vakcina a fiatalnak.