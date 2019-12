A szentek, angyalok folyosót nyitnak az ég felé

Beleszerelmesedett a szentekbe. Ha tehetné, éjt nappallá téve festené kedvenc alakjait. K. Siess Zsuzsa fonyódi ikonfestő így építi Isten országát.

Meg imával, hiszen a talentumot Istentől eredezteti; jóllehet, a művészi hajlam megvolt korábban is a családban. Pedagógus édesapja a helyi általános iskolában rajztanárként vezette be diákjait a vizuális kultúrába, melyben kiemelt szerepet kell, hogy kapjon művészettörténet, látásmód, kompozíciós készség, a kézügyesség. Fodrász lánya egy idő után hátat fordított a szakmának, és azóta Szabolcs és Zsolt fia által begyűjtött és méretre szabott, régi falapokra, bútormaradványokra, kidobásra ítélt hordódongákra álmodja szentjeit – ezzel szólítva meg a szemlélődőt.

Az ismert alkotó az ikonfestészet szabályait betartva, maga kísérletezte ki a technikát. Kifeszített nejlonharisnyára viszi fel a gipszalapot, hogy életre keltse Szűz Máriát, a gyermeket, s a tanító Jézust, Szent Józsefet, Szent Miklóst, Szent Györgyöt, az apostolokat vagy éppen az angyalokat.

K. Siess Zsuzsa az elmúlt két és fél évtizedben számos önálló és csoportos hazai kiállításon mutatkozott be. Közönsége különös áhítattal közelít alkotásaihoz.

A profán teret szakrálissá emelő, míves kollekciója, amelyet a kaposvári Szent Margit-templomban és a Kormányhivatal Galériában több alkalommal megcsodálhattunk, ezúttal Balatonfenyvesen látható. Advent nyitányaként kerültek falra ikonjai a polgármesteri hivatal nagytermében. A földet az éghez közelítő, január végéig látogatható tárlatát Lombár Gábor polgármester ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

K. Siess Zsuzsa hetvenhat alkotásával folyosót nyit az ég felé. Leginkább azoknak, akik hisznek közbenjáró szentjeinkben, a művészet lélek- és személyiségformáló erejében. A „fonyódi örömhírnök” – akit a város önkormányzata is elismert –, kezében ecsettel állt a Teremtő szolgálatába, s az elmúlt időszakban hálából lakóhelye templomának tizenhat ikont ajándékozott. Ezeken a táblaképeken is meg-megcsillan a színek színe, az arany, amely a dicsőség jelképe, de azt is sugallja, s nemcsak ünnep közeledvén, hogy soha ne legyünk, ne maradjunk belülről fénytelenek.