A szeretet mindig túlmutat magunkon

Tavaly közel 6000 családhoz juttatott el segélyt a Katolikus Egyház szeretetszolgálata, az Egyházmegyei Karitász – derült ki abból az összegzésből, amelyet Feketéné Szabó Márta karitászigazgató készített.

Ezt ne hagyja ki! Az elhunyt DK-s képviselő visszautasította a kínai vakcinát

A szervezet munkatársai élelmiszert, ruhát, kályhát, tűzifát, pelenkát, iskolakezdési támogatást, vetőmagot, Béres-cseppeket juttattak célba, de bővelkedett az év extrém esetekben is. Többször szállítottak például ivóvizet is a rászorulóknak. Több alkalommal segítettek abban, hogy egyes családok megőrizhessék lakhatásukat, de közreműködtek tűzkár okozta problémák megoldásában és a nyári villámárvíz károsultjainak támogatásában. A koronavírus-járvány miatt is sokan szorultak a segítségükre.

Különös gondot fordítottak a személyes találkozásokra, előtérbe kerültek a gyermekek és az idősek. A legtöbb esetben pedig nem a segélytételek okozták a legnagyobb megkönnyebbülést védenceiknek, hanem a beszélgetések, amelyekre mindig szomjasak. Szolgálatukat nem tudták volna ilyen hatékonyan és kitartóan folytatni, ha nem áll mellettük az a több mint 300 önkéntes, akik idejüket, erejüket, önzetlen szeretetüket, félelmüket félretéve szolgálják embertársaikat.

Sokan adományaikkal, munkájukkal, emberségükkel támogatták a szervezetet. A legkülönbözőbb tárgyi adományokon túl az ingyenes szakmunkának is óriási az értéke, mint ahogy a pénzadományoknak is van mindig helye. Sokan nem a feleslegessé vált tárgyaikkal segítik a szervezetet, hanem javaik egy részének felajánlásával kopogtatnak be a karitászajtón, hogy célzottan érjen célba az adomány, hiszen gyakran nem élelmiszerre vagy ruhára van szükség, hanem krí­zishelyzetekben kell helytállni, amelyekhez azonnali anyagi forrás szükséges.

Munkájukhoz a kitartó imaháttér is erőforrást jelent; a közel 150 tagot számláló, „láthatatlan” önkéntes csoportjuk imáikkal, szenvedéseik felajánlásával támogatják őket. Feketéné Szabó Márta úgy summázott: Krisztus bennünk élő szeretete arra ösztönöz és sürget valamennyiünket, hogy minden nap tegyük a jót, ne lankadjunk, legyünk állhatatosak, és éljük meg a rászorulókban a Vele való személyes kapcsolatot.