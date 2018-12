A szeretettel főzött étel mellé jó szó járt

Nem annyira kapni, sokkal inkább adni fontos a Krisna-tudatú hívők számára az év végi ünnepek idején.

A karácsony és a szilveszter nem teljesen úgy zajlik a somogyvámosi Krisna-völgyben, mint a keresztény családok otthonaiban. Számukra ezek az ünnepek nem hagyományosak, hiszen ezek helyett a hindu ünnepeket tartják meg. – De mivel ebben a kultúrkörben élünk és sokan itt is nevelkedtünk gyerekként, nem függetleníthetjük magunkat a környezetünktől – mondta el Szilaj Péterné, a Magyarországi Krisna-Tudatú Hívők Közösségének szóvivője.

– A karácsony számunkra a szeretet ünnepe és nem a drága ajándékokról, a folyamatos vásárlásról szól. Igaz ilyenkor mi is felkeressük a rokonainkat, elmondjuk a gyerekeinknek az ünnep igazi jelentését. De az ajándékok kézzel készülnek, vagy helyi, bioterméket adunk.

Karácsonyfa nem volt otthonaikban, de a házi oltárokat azért feldíszítették girlanddal vagy hagyományos díszekkel. – Azt tartjuk fontosnak, hogy minőségi időt töltsünk együtt – tette hozzá Szilaj Péterné. – Nemcsak a rokonainkkal, de azokkal is, akiket nem ismerünk és például rászorulók. Ezért is szervezünk ilyenkor ételosztásokat.

Így az idén a vidéki ételosztás Somogyban, Marcaliban kezdődött a piacnál, ezt követte a horvátkúti és kéthelyi ételosztás, összesen háromszáz adagot kaptak a rászorulók. Somogyvámoson a falu lakóinak pedig hatszáz adag meleg ételt főztek a Krisna-tudatúak. – Ilyenkor nem a mi ízlésünk szerinti, hanem kifejezetten magyaros ételeket készítünk – tudtuk meg Szilaj Péternétől. – Somogyvámoson ezen túl ötven élelmiszercsomagot is kiosztottunk mélyszegénységben élő családok között.

Ám ezzel nem ért véget a Krisna karácsony, mert az Ételt az Életért Alapítvánnyal karöltve hagyományosan a fővárosban több száz tál ételt osztottak szét a Krisna-hívők karácsonykor. Hiszen a Krisna-völgyben élők és a hívők közössége számára sokkal fontosabb adni, mint kapni. Ráadásul úgy vélik: a több ezer forint értékű adomány mellett a szeretettel főzött meleg étel és a jó szó az, amire a legnagyobb szükségük van a rászorulóknak. Ez az, ami legtöbbjük életéből hiányzik. Számukra a biztonságérzet visszaadása, a törődés kifejezése, egy mosoly, egy támogató mozdulat, a fokozott odafigyelés teszi különlegessé az ünnepeket. Idén ráadásul egy különleges akcióval igyekeztek felhívni a gondoskodás erejére a Krisna-hívők: egy szeretetfát állítottak a budapesti Blaha Lujza téren, amelyre szívből jövő, kedves üzeneteket lehetett küldeni, ezekkel díszítették fel.

Visszafogottan zárják az esztendőt

Mivel a hindu ünnepeket tartják számon a Krisna-hívők, így az óév is másként zárul számukra, mint a keresztény embereknek. Eleve nem december utolsó napja az óév zárása, és nem január első napja az újév kezdése, ez az ő vallásuk és naptáruk szerint márciusban van. – Ennek ellenére azért mi is kihasználjuk az alkalmat decemberben – jegyezte meg Szilaj Péterné. – Szilveszterkor mi is össze szoktunk jönni és egy évzáró fesztivált tartunk. Ilyenkor értékeljük az elmúlt időszakot és megragadjuk az alkalmat, hogy elismeréseket adjunk át. A lelki fogadalmak ideje azonban nem ekkor van, hanem tavasszal, amikor a hinduizmus szerinti újév beköszönt.

