A szívügyek soha nem mennek el nyugdíjba

Szubjektív címmel jelent meg Hartner Rudolf könyve a közelmúltban. Az önéletrajzi ihletésű alkotásban 38 év főkertészi tevékenysége mellett versek, levelek is helyet kaptak.

– Azt gondoltam, hetvenezer ember és a város viszonyáról, valamint rólam lehetne írni – kezdte Hartner Rudolf, aki 1978-ban került a somogyi megyeszékhelyre városi főkertésznek. Harmincnyolc éven keresztül látta el a feladatkörét, majd a kaposvári városgondnokság vezetője is lett. Kétmillió négyzetméternyi zöld területért felelt 2016-ig.

– Imádtam a főkertészi feladatokat, azonban két éve nyugdíjba vonultam, letettem a hivatali telefont, így hát lett időm visszagondolni a történtekre – jegyezte meg Hartner Rudolf. – Nézze meg a Desedát, itt egy fa, egy bokor sincs. Vagy itt a Búzavirág park csoda szép zöld növényekkel, 1977-ben kukoricatábla volt itt – mutatta könyvének fotóin a változásokat. – Felemelő érzés, hogy részt vehettem az óriási változásokban. Rengeteg növényt elültettünk, lelki békét jelent az embernek, hogy alakíthattam a városon – tette hozzá Hartner Rudolf.

Hartner Rudolf elmondta azt is, hogy bizony sokan keresték fel, s mindenkit le is ültetett az irodájában. – Bejött valaki kétszázas vérnyomással, elmondta a gondját és megnyugodott – emlékezett vissza. – Persze nemet is mondtam, mert néha kellett azt is.

Egy levelezését is megörökíti a könyv, s Orci, szülőfaluja is megjelenik a kötetben. – Nézze meg, itt egy légi felvétel, akkor még nem is volt Deseda, Orciba jártak ki fürdeni a kaposváriak – mutatta –, anyámék például ott is mosakodtak, mert akkor még bizony nem volt fürdőszobánk sem.

Sokan megállítják az utcán tanácsért Hartner Rudolf nemrégiben megjelent kötetében versek is helyet kaptak. A lírai művek iránti szeretete még a balatonboglári szakiskolában indult. Pados József diákszínpadában vezéregyéniség lett. Feleségét a kaposvári Fonómunkás Kisszínpadban ismerte meg. Gyöngyösi főiskolai tanulmányai alatt is számos író-olvasó találkozón vett részt. Sokan megállítják ma is az utcán, s kérnek tőle tanácsot, hogyan ápolják növényeiket. Szívesen segít mindenkinek, ahogy fogalmazott szívügye a természet.

