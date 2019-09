A szívünkre vigyáznak majd az új műszerekkel

Villámcsődülettel figyelmeztettek a kaposvári kórházban arra, hogy fontos a szívbetegségek megelőzése. A Szív világnapján a megyei önkormányzat segítségével új műszerekkel gazdagodott a kardiológiai részleg.

A mentőautók között felharsant a kaposvári helyőrségi zenekar pattogós indulója, és erre a jelre az egészségügyi dolgozók, valamint a PTE Szigeti Gyula János Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 140 tanulója egy óriási szív alakzatba rendeződött kórház udvarán. Ütemes tapssal, villámcsődülettel hívták fel a figyelmet a szív és érrendszeri megbetegedések gyakoriságára.

A Szív Világnapján Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke nem érkezett üres kézzel: egy 125 ezer eurós pályázat keretében új eszközöket adott át a hemodinamikai laborban. A projekthez a megyei önkormányzat 4,7 millió forintos önrészt biztosított. Új 24 órás vérnyomásmonitor, vénaszkenner, az erek vizsgálatára szolgáló Doppler-készülék és vércukor monitorozó berendezés segíti ezentúl a gyógyítást. A készülékeket Moizs Mariann, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója, és Vorobcsuk András laborvezető főorvos vették át.

Tavaly 2500 beteg szívkatéterezését végezték el Kaposváron, és összességében a másodikok az országban, ahol a legtöbb beavatkozást hajtották végre. Sokan érkeznek bejelentett kivizsgálásra, de havonta 30-35 beteget friss infarktussal hoznak be a mentők. Moizs Mariann hangsúlyozta: nincs várólista, és a kaposvári kórházban komplex ellátást kapnak a szívbetegek. Somogy mellett Tolna megye harmadáért is felelnek, és nyaranta a Balaton déli-partjával együtt együtt kétmillió emberre adnak ügyeletet, de Budapestről is érkeznek betegeik.

Őrangyal kísérte el a beteget

– Őt biztos egy őrangyal kísérte ide, mert tipikus szűkülete van! – mutatta a monitoron egy nő szívét Vorobcsuk András az érdeklődőknek, akik a Szív világnapján egy bejáráson ismerkedtek meg a kardiológiai osztály szívkatéteres műtőjében folyó munkával. Bojtor Zoltán, vezető asszisztens hozzátette: a szívkatéterezéstől nem kell félni, mert sokan rettegve mennek be, de megkönnyebbülten jönnek ki a műtőből. Sokszoros figyelmet kell fordítani a tervezett megelőzésre, hogy minél kevesebb infarktusos pácienssel találkozzanak az orvosok.