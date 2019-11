A szülők nosztalgiáztak az Alfa generáció retro hetén

Retro lázban égtek a kaposvári Zrínyi Ilona általános iskola alsó tagozatos diákjai egy héten keresztül. Egy projekt keretében azt kapták feladatul, hogy gyűjtsenek minél több olyan dolgot, ami a hetvenes, nyolcvanas évekre jellemző.

Egy kiállítást is rendeztek a tárgyakból, zsúfolásig megtelt az iskola vitrinje. Kisdobos igazolvány, bakelit lemez, iskolaköpeny, magnókazetta, táskarádió, szódásszifon, banán csat, moncsicsi figura és egy csomó olyan tárgy, ami elsősorban a szülőkben idéz fel emlékeket. Megtudtuk, hogy a kicsik egy csomó újdonsággal ismerkedtek meg, még soha nem látott tárgyakat vehettek kézbe, többen pedig szüleik féltve őrzött kincsét vitték a suliba.

– Én anyukám régi iskolatáskáját és a köpenyét hoztam el- mondta a harmadikos Rácz-Pálmai Hunor. Az egyik kislány elmagyarázta, hogy hogyan működik a magnókazetta, és izgatottan mesélte, hogy mielőtt elhozta, otthon is kipróbálták, arról szólt a mese. A legtöbb diáknak még megvan a szülei klasszikus játékmackója, és erre az alkalomra egy hétre a suliba is elhozták. – Többen nem csak játékokat gyűjtöttek, előkerültek olyan műszaki dolgok is, aminek a működését el tudjuk magyarázni az órákon is- mondta Varga Letícia, a másodikosok tanítónője. Az Erika írógép, a Smena fényképezőgép, a diavetítő működése szinte minden alsóst lenyűgözött – folytatta.

Olyan tárgyak is láthatók a vitrinben, amiket még ma is kézbe vehetünk, hisz átöröklődött a huszonegyedik századba. Ilyenek a plüss mesefigurák, a Kockásfülü nyúl, Mazsola és Süsü meséje is elevenen él még a tizenéves korosztály körében, de a búgócsiga sem ment ki a divatból. A bádog kutyás persely beszerzése már nehezebb, és egy Bábel torony játék ma már múzeumi darab. Tapasztaltuk, hogy a zrínyis projekt hétnek a szülők örültek a legjobbnak, elmondták, hogy végre lekerültek a padlásról a „kacatok”. A Nosztalgia hetet retro divatbemutató és buli zárta, ahol a 70-es 80-as évek slágereire táncolhatnak az Alfa generáció tagjai.

Ottjártunkkor hárman-négyen nosztalgiáztak a bejáratnál: – Én mindig egy pedálos Moszkvicsra vágytam – mondta az egyik apuka, de kvarcjátékom és Tetrisem nekem is volt. – Sokáig gyűjtöttem a rágó és cukorpapírt, a Donald és a Turbó rágó volt a legjobb, még ma is érzem az ízét. Mindig volt benne egy belső lap, amin egy vicces képregény volt látható . Mi még ennek örültünk, nem a Kinderfigurának. – No és a kartondobozos konzum szaloncukorra emlékeztek?- kérdezi az egyik édesanya, miközben kislánya már indult volna haza.