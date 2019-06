A tánc egy egészséges kapcsolat is egyben

Több éves, kitartó munka gyümölcse érett be a balatonszentgyörgyi Kis-Balaton Táncegyüttes életében. A Martyn Ferenc Néptáncszövetség által kiírt néptáncosok területi bemutató színpadán nívódíjat érdemelt ki az együttes.

A Kisújszálláson megrendezett találkozón kilenc tánccsoport között vettek részt a táncosok a megmérettetésen egy erős mezőnyben. A szentgyörgyi táncosok tyukodi és ördöngős füzesi táncokat mutattak be a találkozón, a koreográfiát Kádár Ignác-Nagypál Anett készítette. Az együttes művészeti vezetője Faragó Zsolt öt éve áll a tánccsoport élén, s úgy véli, fontos a minősítő találkozókon való részvételt, hisz ezektől lesz önbizalma a csapatnak. – A kilencvenes években minősült utoljára az együttes, s egy generációváltás után úgy látom, most ismét lendületbe jöttünk – mondta el a művészeti vezető. – Szeretnénk országos szinten is megméretni magunkat.

A táncegyüttesbe a balatonszentgyörgyi fiatalok mellett a környező településekről is érkeznek, így Vörsről, Balatonberényből, Holládról és Battyánpusztáról is. A több mint ötven éves társaságnak meghatározó szerepe van a környéken a hagyományok ápolásában és átörökítésében is, hisz a húsvéthétfői locsolás, és a regölés kihagyhatatlan szertartás a tagok életében. – Ezek az események erősítik a csoporthoz való tartozást is, hiszen a tánc egy fiú-lány viszony is egyben, és attól lesz igazán lendületes és jó, ha létezik a párok közt egy egészséges kapcsolat – tette hozzá Faragó Zsolt.

Megtudtuk azt is, hogy az együttes tagjai május elején az erdélyi testvérterlepülésre, Sepsisszentgyörgyre látogattak, ezen kívül minden évben Felvidéken is részt vesznek egy fesztiválon. Most a somogyi táncok egyik ritkaságnak számító koreográfiájára készülnek, valamint délvidéki táncokat is tanulnak. Az együttes utánpótlás nevelésében fontos szerepet tölt be a balatonszentgyörgyi általános iskola, s az Overtones Alapfokú Művészeti Iskola növendékei közül is kikerülnek leendő kis-balatonos tagok.

A Balatonszentgyörgy életében meghatározó szerepet játszó együttes a hét végén idén második alkalommal rendezi meg a Kis-Balaton Fesztivált a nemrégiben felavatott szentgyörgyi Milleniumi Emlékparkban, ahol az erdélyi Györgyfalvi Hagyományőrzők mellett a nagyidai testvértelepülés táncosai, valamint az utánpótláscsoportok is fellépnek. A fesztivál Herczku Ágnes és a Banda koncertje után táncházzal zárul.