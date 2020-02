A tavasz közeledtét jelzi a piaci kínálat

Virágzó barka, friss, ropogós magyar retek és osztrák csészegombát jelezte a kaposvári nagypiacon, hogy hamarosan itt a tavasz. Keresettek voltak a déligyümölcsök is és a C-vitaminban gazdag savanyú káposzta is jól fogyott.

Virágzó barkával érkezett Galambos Tiborné a kaposvári nagypiacra, a csokrokat hamar elkapkodták standján.

– A meleg időben kipattogtak a rügyek, régen húsvétkor vittünk szentelni, de addigra már elvirágzik – tette hozzá. A tavaszt idézik a szivárvány minden színében pompázó primulák is.

– Nézze meg a virágok alatt mennyi bimbó van, vegyen egyet és világos, de ne túl meleg helyre rakja – látott el jó tanácsokkal a kereskedő.

Báló Istvánné osztrák csészegombát is kínált vevőinek, amely a tavasz első hírnökeinek is mondják a kalaposok között. Kapkodták a magyar piros retket, de már friss saláták is terebélyesedtek az asztalokon. Szigetiné Lendvai Franciska minden héten pénteken Jutából jön a kaposvári nagypiacra bevásárolni. Kosarába unokájának almát, mandarint, banánt válogatott és a hétvégi főzéshez vásárolt alapanyagokat.

– Halat vettem, biztos, hogy lesz halászlé, meg tervezek egy csirkét sütni is – mesélte a nyugdíjas vásárló.

Savanyított káposzta, karfiol, csípős töltött paprika fogyott a legjobban a piacon.

– A sültek mellé viszik a savanyút, míg nem jelennek meg a primőr zöldségek, addig szezonja lesz – jegyezte meg a Gerbovics Csabáné.