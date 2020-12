A telefon és a drog a sláger a börtönben

Leggyakrabban mobiltelefont próbáltak bejuttatni a rabok hozzátartozói a kaposvári bv-intézetbe az idén. Az esetek túlnyomó részében csomagban vagy preparált tárgyakban rejtették el a telefont. Az is többször előfordult, hogy az intézet területére bedobtak egy-egy készüléket. Idén nyolc alkalommal került elő az intézetben mobiltelefon, s három esetben kábítószergyanús anyag. A legutóbbi ilyen eset novemberben volt. A bedobott okostelefon a sétatér felett kifeszített védőhálón akadt fenn.

– Általánosságban elmondható, hogy a bv-dolgozók erőfeszítéseinek és a szigorú biztonsági protokollnak köszönhetően a tiltott tárgyak a legtöbb esetben nem jutnak el a fogvatartottakhoz – közölte lapunkkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs főosztálya. – Néhányszor mégis előfordult, hogy az elítéltek birtokába kerültek, s csak ezután találták meg azokat a munkatársaink. Ilyenkor vizsgálat indul és fegyelmi eljárás az érintett fogvatartottak ellen. Ezért sem kifizetődő a raboknak és a hozzátartozóknak a próbálkozás.

A koronavírus-járvány idején sem lehetnek elnézőbbek – hangsúlyozták –, még úgy sem, hogy a Covid–19-járvány felforgatta a látogatások megszokott rendjét.

– A járványügyi intézkedések következtében személyes kapcsolattartásra továbbra sincs még lehetőség. Ugyanakkor a Skype és a telefon mellett keressük a kapcsolattartás új lehetőségeit, illetve figyelemmel kísérjük a nemzetközi eljárásokat – hangsúlyozták a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának munkatársai, hozzátéve, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a fogvatartottak kapcsolattartási jogainak érvényesülésére.

A járvány kapcsán azt is kiemelték: az idén rendhagyónak ígérkezik a karácsony valamennyi bv-intézetben, így a kaposváriban is. Nagyobb létszámú közös rendezvények megtartására nem lesz lehetőség a börtönben. Az intézeti börtönlelkész egyénileg, illetve zárkaközösségenként biztosítja a fogvatartottak vallásgyakorlását. S az érdeklődő fogvatartottaknak a szentmisét zárt láncú videó hálózaton keresztül közvetítik. Idén sem maradnak el azok a kis létszámú programok, amelyeket a reintegrációs tisztek szerveznek.

– A rokonok és barátok általában élelmiszert, tisztálkodási szereket küldenek az elítélteknek – közölte érdeklődésünkre a BVOP. – Az ajándékcsomagot most kizárólag a büntetés-végrehajtási szervezet által működtetett internetes felületen keresztül tudják a hozzátartozók megrendelni.

A szerelde is munkát ad a raboknak

A konyhán, a házi műhelyben, a szereldében, a mosodában, takarító és anyagmozgató munkakörökben is foglalkoztatják a munkaképes fogvatartottakat. Több fontos fejlesztés zajlott az idén Kaposváron: a nyugati bástyafal rekonstrukciója a nyáron ért véget. Rövidesen befejeződik az őrtorony és a gépjármű-bejárati őrhely teljes körű felújítása is. Folyamatban van az intézeti konyha épületgépészeti és építészeti átalakítása, a konyhatechnológia korszerűsítése. Előreláthatóan még ebben az évben befejezik a munkát.