A Tere-Fere lett Somogy bora

A megye borát választották meg csütörtökön délután: 16 borászatból összesen 56 tételt küldtek be. Komoly érdeklődés övezte a találkozót, szakemberek szerint a cím nemcsak a nemcsak a győztes borászatnak fontos, hanem a somogyi borok hírnevét is tovább öregbíti.

A Szent Anna Borház adott otthont a csütörtöki rendezvénynek. A koronavírus járvány miatt 2020-ban elmaradt a program, így nagy várakozás előzte meg a mostani választást, amelyet 22. alkalommal tartottak meg. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke azt mondta: a három-három pezsgő, illetve gyöngyözőboron kívül 28 fehér, három rozét és 19 fajta vörösbort is értékelt a három tagú szakmai zsűri.

– A megtisztelő címet az a bor viseli, amelyik a legmagasabb pontszámot kapja – közölte Biró Norbert. – A rendezvényen a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi szervezetének, illetve a Somogyi Hírlap borát is megválasztják.

A megye borából 500 palackot vásárol majd a megyei önkormányzat. Szakemberek arra hívták fel a figyelmet: a hosszú évekre visszanyúló borválasztás hozadéka hosszú távon is fontos lehet. Egyrészt a díjjal kitüntetett borászatnak nem csak szakmai szempontból lényeges, hanem reklám értéke is van az elnyert címnek. S egyúttal a többi somogyi borra is ráirányítja a figyelmet, s a kulturált borfogyasztást is segítheti. A csütörtöki rendezvényt – a Szent Iván-éj alkalmából – kulturális program is kiegészítette.

Rajnai rizling lett Somogy bora

Harmincnyolc fehér, három rozé, és tizenkilenc vörösbor sorsát döntötte el a három tagú szakmai zsűri, amelyhez további harminchét fős társadalmi zsűri szegődött. Megválasztották a legszebb pezsgőt. A címmel járó Simon M. Veronika által készített festményt a Hujber Pincészet vehette át. A Somogy Bora kitüntetést idén a Podmaniczky Pincészet 2020-as Tere–Fere rajnai rizlingje nyerte el. A Nemzeti Agrárkamara a Várszegi Pincészet 2019–es Merlot-ját, a SKIK a Pócz Pincészet 2015–ös Cabernet Franc – ját, a Borút Egyesület pedig A Szent Anna Borház 2019–ben későn szüretelt Traminijét nevezheti választott borának.