A testfestés és csipkeruha az idei esküvői divat

Helyszínt, autót, gyűrűt és ruhát is választhattak a házasulandók a tizedik Somogyi Esküvőkiállításon. Sőt még menyasszonyi testfestést is ki lehetett próbálni.

Egy díszes boldogságkapun léphettek be a házasulandó párok a Somogyi Esküvőkiállításra, amelynek az idén is a Hotel Dorottya adott otthont. Az idei kiállítás más mint a többi volt.

– Januárról átkerült novemberre – mondta Szabó Tünde főszervező. – Ennek oka, hogy igazodunk az országos trendekhez, mivel már majdnem mindenütt átkerült őszre. Ez azért van, hogy jobban fel tudnak készülni a párok az esküvőre. Hiszen aki tavaszra tervezi, annak január már késő.

Nagyon sokan döntöttek úgy, hogy a Somogyi Esküvőkiállításon gyűjtenek ötleteket, hiszen délután szinte egy gombostűt sem lehetett leejteni a menyasszonyi ruha divatbemutatón. Az esküvőre készülő hölgyek közül sokan emiatt jöttek el.

– Mivel jó előre megszerveztem mindent, ezért most a ruhákat néztem meg – mondta Szemenyei Bianka, aki nyárra tervezi esküvőjét. – Meg a gyűrű miatt kerestem ötleteket, de apróságok hiányoznak már csak.

Különleges ékszereket készítenek az arákra a Mumu testfestés alkotói. – Menyasszonyoknak főleg olyan ruhához, amely többet mutat a testből ajánljuk a testfestést – mondta Farkas Alíz. – Ékszer helyett is lehet választani ezt, illetve bőrhibák, vagy tetoválás eltakarására. Nem árt neki a tánc, mert fent marad három napig, ha vigyáznak rá akár egy hétig is.

Ehhez persze a ruha fazonjának is megfelelőnek kell lennie, ebből is akadt választék bőven. – Ugyanúgy keresik a váll nélküli hagyományos ruhákat, mint a letisztultabb formákat – mondta Bakóné Andricz Katalin, a kaposvári Mátka Szalon vezetője. – Divat a testszínű alapra készült csipkeruha. Ez ugyanis hasonló a bőr színéhez és felvéve teljesen természetes hatást kelt. A csipke formája sokkal hangsúlyosabb, s olyan mintha csak csipke lenne a menyasszonyon.

A kék az idei vőlegénydivat

Nem csak a menyasszonyok keresik a legszebb ruhát a nagy napra, de egyre inkább bekapcsolódnak az urak is a szervezésbe. Megtudtuk: sokszor a férfiak érdeklődnek esküvői öltönyök iránt. – A karcsúsított öltönyöket keresik és a sötétebb színeket – mondta Bátori Mónika, a pécsi Dávid Férfidivat munkatársa. – Nagy divat most a kék és különböző árnyalatai, de a szürke és a fekete is keresett.

A szakértők mindig azt javasolják a leendő házasoknak, előbb az ara ruháját válasszák ki és aztán a vőlegényét.

