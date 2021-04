A textilnyúl nem romlik meg

Török Emőke nemzetközi babatanár, babakészítő néhány hónapja már a nyuszik bűvöletében él. Annak ellenére, hogy második éve maradnak el a vásárok, ahol a kézműves termékei korábban gazdára találtak, az alkotó folyamatosan varrja a textiljátékokat, amik egyelőre csak dobozokba kerülnek.

Több ezer textilfigura készült már a kaposvári kézműves kezei között, játékbabák, karácsonyi angyalkák, újévi szerencsemalacok, farsangi bohócok, állatfigurák, egytől egyig hímzett, mosolygós tekintettel.

– Tizenháromféle nyuszit készítek, a legkisebb elfér egy kisgyermek tenyerében is, a legnagyobb, amit tavaly készítettem, másfél méteres, épp a napokban került ki Várdára, a falu elejére. A legkisebbeket napos nyuszinak neveztem el, egy nyulakat tartó házaspár mondta nemrég, hogy pont olyanok, mint az újszülött nyuszik – mondta el Török Emőke, aki fontosnak tartja, hogy az elkészült játékok meghittséget, melegséget sugározzanak. Szerinte a textiljáték nem csak dekoratív dísz a polcon, annak funkciója van, fontos, hogy jó legyen kézbe venni, hozzábújni.

Zsűrizett kézműves termékei közt keresve sem találunk egyformát, van, amelyik mosolyog, a másik éppen kacsint, létezik csillagszemű, fiú, lány, fehér, szürke, fekete játék is.

– Sok-sok év és több ezer nyuszi van a kezemben, a kéréseknek megfelelően alakultak. Nagyon ritkán készítek egyforma darabokat, és csak kézzel dolgozom. Sok aprólékos munka van minden egyes darabban. A babatanár természetesen tanítja is a mesterséget. Nemrég a Duna tévé egyik férfi műsorvezetőjének mutatta be a fogásokat élő adásban.



– Vannak, akik azt gondolják, ilyet ők is tudnak készíteni, de két egyformán mosolygós szemet hímezni, vagy kellően tömör, de puha nyuszikat készíteni nem egyszerű feladat. Fontos, hogy tartós is legyen, amit elkészítek, és bírja az igénybevételt is. Először fejben készül el egy figura, aztán az első darabnál sokszor kiderül, hogy túl hosszú a keze vagy nagy a feje. Akkor szétbontom, és kezdem újra, javítok rajta, másképp készül el az arca vagy a haja. A sokszorosítás már egyszerűbb, de én minden darabot külön gonddal készítek, hisz, aki megkapja, annak az egyetlen lesz.

Török Emőke a Duna tévé egyik adásában mutatta meg, hogyan készülnek kedves figurái

Neten rendelhető

– Sajnos második éve, hogy nem tudunk vásárokra menni és ott értékesíteni – mondta Török Emőke. – Most az unokáknak varrok meglepetést, minden ünnep alkalmával kapnak valami újdonságot tőlem. Interneten keresztül lehet ugyan rendelni, de egy kézműves terméket jó megtapogatni, kézbe venni, akkor szeret bele igazán az ember – tette hozzá. – Most egy darabig még csak a dobozokba kerülnek a játékok, de legalább a textilnyuszi nem romlik meg, mint a sonka vagy a tojás – emelte ki a babatanár, aki mindegyik tapsifülest másért szereti, nem tudná megmondani, melyik a kedvence.