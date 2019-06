A tinik is belekóstoltak az agrárszakmába

Szakmakóstoló hét címmel pályaorientációs rendezvényt szervezett az általános iskolásoknak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

A kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola is bekapcsolódott a programba, kedden a lovaglásé volt a főszerep.

– Legyen teljes a karkörzés! – hangzott a kérés, és Hafner Dóra lovasedző elégedetten nyugtázta az egyik tinilovas produkcióját. Buci, az iskolai, illetve terápiás foglalkozásokra is kiképzett ló készségesen engedelmeskedett valamennyi utasításnak, a gyerekek alig várták, hogy nyeregbe ülhessenek. Bogyai Miralbella Mercédesz, a mernyei iskola diákja szerint rengeteg élmény érte már az első két nap alatt. Lovagoltak, s a fogathajtáson is megismerkedtek. Somogygesztiből érkezett Sánta Zsófia, a diáklány azt mondta: a mezőgazdaság kiskora érdekli, nagyon szereti a háziállatokat. Örült, amikor meghallotta a kaposvári lehetőséget, ha lehet, máskor is eljönne az egyhetes táborba.

– Gyönyörűek a lovak – mondta a 11 esztendős Horváth Antónia Bianka. – Legszívesebben egész nap itt lennék, nagyon készülök a fogathajtásra is.

Összesen 20 gyermek vesz részt az egy hetes pályaorientációs rendezvényen. Récsei József, a kaposvári Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola pedagógusa, gyakorlati oktatásvezetője azt mondta: a pályaválasztás előtt álló diákoknak élményt és új ismereteket ad a szakmai program, amelyet a Nemzeti Agrárgazdadsági Kamara rendezett meg. Céljuk, hogy minél több fiatal érdeklődjön a mezőgazdaság iránt.

Friss gyümölcs a tiniknek

– Az étkezésre is nagyon figyelünk, mindennap friss gyümölcsöt kapnak a gyermekek, a barackon, az almán és a cseresznyén kívül meggyet is ettek – mondta Récsei József. – Igyekszünk minél változatosabb programot szervezni nekik, s már az első két nap érdeklődése alapján úgy érzem: remélhetően később sem lesz a szakmai utánpótlással. Lényegesnek tartom, hogy a pályaválasztás előtt kamaszok valós és sokoldalú képet kapjanak a somogyi mezőgazdaságról. Óriási fejlődésen ment át az utóbbi időszakban az ágazat, s azt gondolom, a legmodernebb technológiával is szükséges megismerkedniük a tiniknek. A drón, a precíziós szántóföldi növénytermesztés hihetetlen távlatokat nyitott a szakterületen, s eközben a hagyományos növénytermesztési, állattenyésztési és kertészeti feladatokból is ízletítőt kapnak. A 110 hektáros tangazdaságunkban őszi árpát, búzát és kukoricát is termesztünk.