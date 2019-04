A tojáskeresés volt a legnépszerűbb Rádpusztán

Rengeteg programmal várták az érdeklődőket a Rádpuszta Gasztro Élménybirtokon húsvét mindkét napján. A rendezvényen a tojáskeresés aratta a legnagyobb sikert.

Remek hangulatban és ragyogó napsütésben zajlott a húsvét Rádpusztán. Nagyon sok család látogatott el élménybirtokra, hogy kikapcsolódjon az ünnepek alatt.

-Nagyon jól sikerült a rendezvényünk, mindkét napon tele volt a birtok, folyamatosan jöttek a vendégek – mondta Gálos Réka rendezvényszervező. – A gyerekek kedvence programja a tojáskeresés volt,de a locsolóversmondó versenyre is sokan jelentkeztek, nem csupán fiúk, hanem lányok is.

Gálos Réka hozzátette, hogy a póniknak is volt dolguk az ünnepek alatt és természetesen a tojásfestés is nagyon népszerű volt, ahol hagyományos tojásfestési technikákat is kipróbálhattak az érdeklődők. A két nap alatt több százan vettek részt a programokon.