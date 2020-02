A tökéletesre való törekvés tartja fiatalon a lelket

Már a főiskolán mindannyiunk szerelme és anyja volt – Szirtes Tamás, egykori tanára fogalmazott így Bencze Ilonáról. A somogyi származású Jászai Mari- és Tolnay Klári-díjas érdemes művész első vendége volt a Kaposvári Egyetem tizenharmadik félévét kezdő Senior Oktatási Programjának.

A művésznő ugyan Nagykanizsán született, de Csurgón, majd Gyékényes-Zákánytelepen nevelkedett egy ötgyermekes családban. A mélyre nyúló, erős gyökerekről, a kötődésről is sok szó esett a Személyisége a védjegye című pódiumbeszélgetésen, amelyet bejátszások színesítettek – színházi előadásokból, televíziós műsorokból, s a maga szerkesztette, Örökség című önálló estjéből. A beszélgetés kapcsán a somogyi származás erősödött fel leginkább, hiszen Bencze Ilona hazajáró lélek. Azon kevesek egyike, aki büszke szülőföldjére, és soha nem felejtette el, honnan indult.

Édesanyja már születésekor megszenvedett vele, hiszen ötkilósan, 67 centiméteresen hozta világra leányát, aki – szegény család lévén –, már a középiskolát követően dolgozni szeretett volna. A közgazdasági technikumot végezte el Kaposváron; könyvelőnek készült, hogy fizetéséből mielőbb segíthesse szüleit, családját. A versek azonban eltérítették a számok világától. A Stúdió 63-ban, a Fonómunkás Kisszínpadon, a Fegyveres Erők Klubjában zajló színpadi lét, a Csiky előadásai mindennél vonzóbb közeget jelentettek akkoriban számára. Horváth Jenő, Both Rudolf, Vértes Elemér, Klujber László egyengette Bencze Ilona útját, míg jelentkezett a színművészeti főiskolára.

A Senior Egyetem idei első előadásán elhangzott: már a zákánytelepi általános iskolában szívesen mondott verset. Ugyan nem vette körül könyves környezet, de édesanyja felnyitotta szemét a lírára. Mély átéléssel elő is adott néhány verset és prózarészletet Aranytól, Buda Ferenctől, József Attilától, Babitstól, Gábor Andortól, Fésűs Évától, Kovács Lászlótól, Kocsis Istvántól, de református zsoltárrészlet is felcsendült, mint ahogy a nagy dizőz dal, a Yentl dala, amelyben egy édesapát siratnak el.

A Madách Színház kiválóságairól éppúgy szó esett, mint a Macskák című musical két, összesen több mint három évtizeden át énekelt macskaszerepéről vagy a fővárosi és vidéki színházak – Kecskemét, Zalaegerszeg, Sopron – előadásairól. Két filmbejátszásban Darvas Iván volt a partnere, de Lukács Sándor, Huszti Péter, illetve Bálint András oldalán is feltűnt a nemcsak színésznőként, hanem rendezőként, s játékmesterként is ismert színésznő, aki első filmjéből, a 49 éve forgatott Stafétából is hozott ízelítőt.

A már nagymama színésznő arról is beszélt: gyermek- és ifjúkorában nem kapott sebeket, így nem volt mit feldolgoznia, szülei megbíztak benne, nem féltették, hogy „erkölcstelen” szakmát választ kislányuk. Aromaterápiával foglalkozó, Görögországban élő Gabi lányával szemben viszont voltak mulasztásai, hiszen – így, utólag is belátja – nem tudtak kellő minőségi időt együtt tölteni. Bencze Ilona Arány és erény című első kötete is szóba került, melynek vélhetően lesz folytatása, ám csak akkor, ha már kevesebbet lép színpadra.

A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota

Az akarat és képzelőerő, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy győzelme a lustaságon. Csak az öregszik meg, aki lemond eszményeiről. Az évek múlásával ráncossá lesz az arcod, de ha kialszik benned a lelkesedés, akkor a lelked ráncosodik meg – idézte köszöntőjében Albert Schweitzert Kovács Melinda, a Kaposvári Egyetem rektora, aki a senior hallgatóknak kívánt tartalmas délutánt, nyomatékosítva a Nobel-díjas tudós gondolatát: csak akkor öregszel meg, ha már nem szárnyalsz és hagyod, hogy a pesszimizmus és cinizmus megeméssze a szívedet. A Bencze Ilonával való pódiumbeszélgetés mindezt megerősítette; a közönség vastapssal mondott köszönetet az örök­ifjú színésznőnek.