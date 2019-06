A trianoni békediktátumra emlékeztek a Berzsenyi parkban

A trianoni békediktátum 99. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából kedden megemlékezést tartottak a kaposvári Berzsenyi parkban felállított Trianon Emlékműnél: a Déryné Vándorszíntársulat és a Somogy Táncegyüttes is fellépett a rendezvényen.

– Kaposváron egy orvosné a béke aláírása miatt való hazafias fájdalmában mellbe lőtte magát, adta hírül a Kecskemét és Vidéke 1920. június 11-én – kezdte ünnepi beszédét Császtvay Tünde címzetes egyetemi tanár, az MTA Bölcsészettudományi Központ irodalomtudományi intézetének tudományos főmunkatársa.

– Bár az ilyen, valószínűleg erős felindulásból elkövetett, tragikus végkimenetelű esemény akkor sem volt általános, mégis hűen mutatja azt az érzelmi állapotot, azt a csak kilátástalanságot ígérő élethelyzetet, amely a hosszan húzódó, de immár véglegesnek tekinthető békeszerződést fogadta. Tudjuk máig és még ma is érezzük, hogy az 1920 június negyedik trianoni békeszerződés Magyarország több mint ezer esztendős kárpát-medencei történelmének talán legnagyobb traumája.

A döntés széles körben ismert negatívumai: nyersanyag kincse és erdőállománya, vasúti hálózata, városai döntő többségének, az egykori államterület kétharmadának, lakossága háromötödének, magyar anyanyelvű népessége egyharmadának elvesztése hatottak letaglózóan. Császtvay Tünde arról is szólt: Trianon traumáját nem csupán az egyének, hanem benne a családok, a rokonság, a kisközösségek is elviselték. Nagyon sokak számára, nem csupán a korábbi élet javai – a munkahely, a ház a, szülőföld – veszett oda, hanem a teljes, a biztonságot és otthonosságot adó családi, rokoni, baráti, munkahelyi, városi, lokális közösség és kapcsolati hálózat is. A Nemzeti Összetartozás Napján azt is mondta: ez a szomorú dátum a mai magyarságnak azt is bizonyítja, hogy minden történelmi katasztrófa, két vesztes háború, olykor már a nemzethalált vizionáló intések után is képes volt újra felállni, sőt, a Németh Lászlói értelemben vett emelkedő nemzetté válni.

Határon túli diákokkal ünnepeltek Kaposváron

Szita Károly, Kaposvár polgármestere és Gelencsér Attila országgyűlési képviselő is részt vett a kaposvári rendezvényen. Szerte a megyében ünnepségeket rendeztek a trianoni békediktátum 99. évfordulója alkalmából: Balatonlellén országzászlót avattak, s Csurgón megemlékezésre hívták a lakosságot. A kaposvári Lamping József Műszaki Szakgimnázium diákjai és tanárai kedden együtt ünnepelték a Nemzeti Összetartozás Napját két külhoni magyar testvériskolával: a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskolával valamint a szabadkai Politechnikai Iskolával.