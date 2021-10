A túrázónak fáj a szíve, ha kivágott erdőt vagy szemetet lát

Évszázadokig az ember természetes élete volt, ma sport. A kirándulásból túrázás lett, a társasági élet egyik új formája. És mivel aki szereti, az védi is, immár húsz esztendeje ezt teszi a Természetvédő Turisták Somogyért Egyesülete.

Jó levegő, sport, társaság, foglalja össze Fürst Katalin, és nem mellesleg a megye kulturális és természeti értékeinek megismerése. Közben „dolgoznak” is, új útvonalakat jelölnek ki, a lekopott jeleket újrafestik, egyszóval miközben az egészségükért mozognak, hasznos társadalmi munkát végeznek.

Aki ma bárhol túrázni indul, természetesnek veszi, hogy a telefonjára letölti a lehetséges útvonalakat. Aki egyesületi tagként túrázik, miközben tesz a testi és lelki egészségért, önkéntes munkát is végez, hozzájárul mások testi-lelki épüléséhez. Talán a kettős haszon a mindenkori civil szerveződések titka. A Természetvédő Turisták Somogyért Egyesülete (TTSE) tagjainak többsége elmúlt hatvanéves, a gyerekeik már kirepültek, ők pedig a jó társaság reményében csatlakoztak az egyesülethez. Ezért nincsenek klikkek sem, a csapat baráti társasággá kovácsolódott, egy-egy hétvégi túrára 25–30-an is összejönnek. Többségben vannak a nők.

Fürst Katalin 2020 januárjában vette át az egyesület irányítását. Ismerősök révén kerültek kapcsolatba, a férjével együtt lettek tagok, ő szervezi ma a túrákat. Igyekeznek lépést tartani a korral, mondja, Facebook-oldalt is vezetnek, amelyen a mindenkori programok mellett képeket, zenét is talál a látogató.

A kérdésre, változott-e a vidék az elmúlt években, azt feleli: túrázók soha nem dobnak el semmit, tehát az erdőben nem miattuk gyűlik a szemét. Kijelölt útvonalon haladnak, nem rombolják a természetet. A lakott területek zöldhatárában azonban egyre nagyobbak a szeméthalmok. Ezért bekapcsolódnak a természetjárók az erdők karbantartásába is. Az évek során a TTSE tagjai a Tokaji és a Gyertyánosi parkerdőkben szedtek össze sok zsák szemetet. Mivel jó kapcsolatot ápolnak a somogyi erdőgazdasággal, jelzik, ha a túraútvonalra dőlt fát találnak. „Amikor a föld felett kiáll a harminc centis törzs, tudjuk, hogy azt gyorsan vágták ki, és nem a szakemberek”, mondja Fürst Katalin. A túrázónak fáj a szíve akkor is, amikor tarra vágott erdőt lát, de az elnök szerint a gazdasági érdekeket is tudomásul kell venniük. A tarvágás helyett a szálazásnak lennének a hívei, mivel az környezetbarát módszer, nem szűnne meg egy csapásra a madarak és vadak élőhelye.

A Somogy Megyei Természetbarátok Szövetség keretében kilenc egyesület működik: a Kaposvári Természetbarátok Turistaegyesülete, a Koppány TE, a METEOR Természetbarát Turista Egyesület, a Természetvédő Turisták „Somogyért” Egyesület, a Zöldpont Életmódklub, a MA-VIK Triatlon Club, valamint a Zselic Természetjáró Egyesület.

A piac is felismerte a lehetőséget

Ma már a túrázás nemcsak szórakozás, hanem adott esetben embert próbáló sport is tud lenni. Az országban több olyan egyesület is létezik, amelyik komoly teljesítménytúrákat szervez. Érdekes módon ezekre is egyre nagyobb az igény. A divatot természetesen gyorsan felismerte a piac. Ma már mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki kényelmes és minőségi túracipőre, télen meleg, nyáron nedvességáteresztő ruhára vágyik. És jó bakancsra azoknak is szükségük van, akik alkalmanként legfeljebb tíz kilométert gyalogolnak. Mivel egy óra alatt 3–3,5 kilométert lehet megtenni, a tíz kilométeres út is megvan három óra, ráadásul nem lehet sokat pihenni sem, mert menetrend szerinti érkezik a hazaszállító busz.

