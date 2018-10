A vaddisznót kilövik, ugye? Kevesebb kárt okoztak az erdőlakók

A szakszerűtlen elejtésről, az előző év eredményeiről és a vadgazdálkodási alap pályázati lehetőségeiről is szó esett azon a konferencián, melyen Somogy megye vadgazdálkodásának aktualitásait tárták fel az ágazat képviselői.

Ötvenezer nagyvad él Somogy erdeiben, közülük tavaly 29 ezer 112 került terítékre. Az előző évben leggyakrabban vaddisznó került terítékre Somogyban, azt követte a gímszarvas, a dám és az őz – összegzett értékelésében Balogh Andorné, a Somogy Megyei Kormányhivatal osztályvezetője. A Somogy Megyei Vadászok Szövetsége és az OMVK Somogy Megyei Területi Szervezete által megszervezett, s az inkubátorházban megtartott konferencián elhangzott: ha az elmúlt öt év adatait nézzük, a 2013-as év volt a legkiemelkedőbb, amikor a legnagyobb számban teljesítették a tervet a jogosultak. Jól látszik, hogy 2013 óta egyre több vaddisznót lőnek ki Somogyban a vadászok.

Tavaly nem lett annyi érmes nagyvad, mint korábban, de a Kaposvári Járási Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Földművelésügyi Osztály vezetője szerint egy szakmailag megfontoltabb gazdálkodásba fogtak a jogosultak.

– A tavalyi év volt az első, amikor pozitív mérleggel zárták az évet a jogosultak – emelte ki Balogh Andorné. – Nyereséges volt a tavalyi év gazdálkodása, s a vadkár mértéke ugyancsak csökkenést mutat. Megtudtuk, Somogyban 411 millió forint vadkárt regisztráltak, ebből 405 millió a mezőgazdasági, 6 millió pedig az erdei vadkár.

Balogh Andorné a trófeabírálat kapcsán felhívta a vadászok figyelmet arra, hogy továbbra is tartsák be a bemutatási kötelezettség előírt szabályait, valamint arra, hogy júliustól életbe lépett szakszerűtlen elejtés szankcionálására is. Az idén október közepéig 1015 trófeát bíráltak, s már hetvenhét esetben született határozat szakszerűtlen elejtés miatt.

A konferencia résztvevőit Berend Ferenc, a Somogyi Vadászok Szövetsége elnöke is köszöntötte, majd Neszményi Zsolt kormánymegbízott szólt a résztvevőkhöz. – Büszkék lehetünk a megye vadállományára. A kormánymegbízott felhívta a figyelmet arra, hogy a világranglista legjobb gímbikái közül öt magyar és abból három somogyi.

Pályázatból fejlesztenek a somogyi nimródok

Tavaly pályázhattak először a vadászatra jogosultak a vadgazdálkodási alap támogatásaira. Akkor ezer pályázat érkezett be, s 788-at támogattak 583 millió forint értékben. Somogy megyében 39 jogosult 36 millió forint értékű pályázatot nyert el tavaly. Az idén újra meghirdették a pályázati lehetőséget, ám változtak a feltételek, erről Varga Gyula, a megyei vadászkamara hivatásos vadász alelnöke beszélt a konferencián.

– Változtak a célterületek, – mondta a vadgazda mérnök. – A korábbi öttel ellentétben hetet jelöltünk ki, így fás szárú fajokból álló szegélyek kialakítására, apróvad táplálkozó- és búvóhelyek kialakítására, évelő zöldtakarmány keverékek telepítésére, vadászterület vízellátását javító beavatkozásokra, ragadozógyérítés és csapdapark fejlesztésére, valamint fácán állománygazdálkodás fejlesztése és apróvad-, őzetetők vásárlására és elkészítésére lehet pályázni.

Az idén már elektronikusan benyújthatóak a pályázatok és jóval egyszerűbb lett a pályázati rendszer.