A védettségi kártyán túl súlyokat is emelhetünk már

A négymillió beoltott után bejelentett enyhítések következményeként Somogyban is kinyitottak a konditermek. Van, ahol a bejáratnál, máshol a recepción kérik a védettségi igazolványt. Sokan visszatértek az edzőtermekbe, de a forgalom elmarad a korábbitól.

Szabó Zsigmond védettségi kártyája felmutatását követően azonnal a kondigépek felé vette az irányt egy belvárosi teremben. – Átestem a betegségen, így van igazolásom – mondta a kiskorpádi fiatal. – Már nagyon vártam, hogy visszatérhessek ide.

Kékesi Alexnek szeptember végéig szól az igazolványa. – Véletlen derült ki, hogy koronavírusos vagyok, nem volt semmi tünetem – emlékezett vissza a fiatal –, de amint oltható leszek, azonnal felveszem a vakcinát – tette hozzá.

Az elmúlt hónapokban csak igazolt sportolók járhattak az edzőtermekbe. Ám a fitneszközpontokban május elsejétől már azokat is fogadják, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. – A kollégáim a recepciónál elkérik a védettségi és a személyi igazolványt és ellenőrzik ezeket – mondta el Páli Gábor, a Cutler Gym tulajdonosa. – A bejáratnál kézfertőtlenítő fogadja a látogatókat, csak saját törölközőt használhatnak, és a kondigépeket is folyamatosan tisztítjuk. A 18 év alattiak továbbra is sportolói igazolással jöhetnek. A forgalom látványosan megugrott hétfőtől, de még elmarad a korábbihoz képest. Sokan óvatosak, nem mernek közösségben sportolni, vagy nem rendelkeznek igazolással.

– A recepción nálunk is fel kell mutatni a védettségi igazolványt – mondta Szőke Annamária, a Fitness Aréna vezetője. – Eszköz-és kézfertőtlenítőket is kihelyeztünk a termekben, amelyek használatára felhívjuk a figyelmet. Vannak, akik még nem kapták meg a kártyájukat és oltási papírral próbálnak betérni hozzájuk, ám ezzel nem engedhetik be a sportolni vágyókat.

Lassan elindulnak a csoportos edzések

Április végén egy éven át tartó különleges védelemmel látták el a Fitness Aréna vendégei által gyakran érintett felületeket. Nem a szokásos, ózonos módszert alkalmazták, hanem egy teljesen új és hatékony ezüst-ion technológiával fertőtlenítő hatású anyagokat vittek fel a sporteszközökre.

A somogyi edzőtermek üzemeltetői nagyon várták már a nyitást, sok terem ugyanis bérlemény és nem minden tulajdonos csökkentette a járványhelyzetben a bérleti díjakat. A tervek szerint egy-két hét múlva a csoportos órákat is elindítják, jelenleg az érdeklődések felmérése zajlik.