A vendéglátás aranykorába repített a Krúdy-nap

A magyar vendéglátás aranykorát, az 1920-30-as éveket idézte az idei Krúdy-nap Siófokon, ahol a gasztronómiai versenyben résztvevő diákok is ennek megfelelően alkottak a tankonyhán.

Krúdy-nap nélkül nincs október Siófokon. Az író születésnapjához közeledve több mint negyedszázada mozdul meg a Krúdy iskola oktatói és diákközössége, hogy úgy ünnepeljék a gasztronómiát, ahogy talán maga az író is tenné. A több síkon zajló rendezvényen ugyan a legkülönbözőbb területeken versenyeznek a diákok, a kiemelt figyelem mégis a gasztro bajnokságot, azaz a szakácsok teljesítményét övezte ezúttal is.

A fiataloknak a főztjükkel egy olyan világot kellett megidézniük, amilyet a fekete-fehér filmkockákról talán ők is ismernek. Azt a kort, amikor a vendég nemcsak az ízek, hanem a hangulat kedvéért járt vendéglőbe. Az 1920-30-as évek, a vendéglátás hazai aranykora ma is példaértékű a szakma számára. – Kiemelkedő szakmaiság jellemezte azt az időszakot – mondta a Krúdy-napon Csapody Balázs, az esemény fővédnöke, a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, aki zsűrielnökként is értékelte a fiatalok munkáját. – Öröm volt nézni, ahogy egymásra talált a vendéglős, a vendéglátásban dolgozó és a közönség. Ez a példaértékű szakmaiság sajnos teljesen megszűnt abban az időszakban, amikor a vendéglátást leegyszerűsítették. Most ismét tapasztalható a vendéglős és a közönség egymásra találása, de nagy a lemaradásunk, amit be kell hozni.

Csapody Balázs arról is beszélt, hogy a vendéglátós oktatás reformja is küszöbön áll, az akadémia dolgozik a képzés megújításán. Ennek a frissítésnek lenne az egyik terepe a siófoki Krúdy, ahol kifejezetten az elit szakácsképzés irányába mozdulnának el.

– A diákok mellett a tanárainkra is koncentrálunk, szeretnénk a meglévő oktatóinkat tovább képezni és újakat bevonni, akik a hagyományokra alapozva a 21. század gasztronómiáját képviselik – mondta Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja a 28. Krúdy-napon.

Az esemény megnyitóján Witzmann Mihály országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a Krúdy komoly lehetőségek előtt áll, hiszen sokszínű képzést kínál és nyitott a fejlődésre. Ez azért fontos, mert jól képzett munkaerővel tudja ellátni a minőségi gasztronómia és az egész éves nyitva tartás mellett elkötelezett balatoni vállalkozásokat.