A viharral együtt a jég sem kímélte Patalom környékét

Jég szakadt Patalomra szerda délután. A településre nem sokkal kettő óra után csapott le a vihar. A rendkívüli időjárás nyomai legjobban a falu elején, negyven méter szélességben látszódtak. Az eső több házba is betört.

Nem mindennapi látvány fogadta szerkesztőségünket a patalomi Kossuth Lajos utcában. Néhány ház udvara és az út melletti árok egy hatalmas hóvihar utáni állapotot tükrözött. Az apró meggy átmérőjű jégdarabok több helyen is ötven-hatvan centiméter vastagon álltak. A fél órán át tartó zivatar rengeteg munkát adott a helyieknek.

Gombos Gábor házának udvarából megállás nélkül talicskázták ki a jeget a helyiek. A férfi elmondta: a hatalmas vihar idején éppen Kaposváron intézte az ügyeit, amikor viszont hazaért visszatérő érzései támadtak. Tavaly ugyanis hasonló vihar csapott le a településre, ami akkor is sok munkával és bosszúsággal járt. A rengeteg csapadék Gombos Gábor telkének végéből, a szántóföldről ömlött be az udvarra, de a házba is bőven folyt be a sáros vízből. Pedig a ház mellett egy félméter mély, betonárok is van, a hatalmas mennyiségű csapadékot azonban már nem bírta elvezetni.

Keszler Ferenc, a település polgármestere elmondta: a természeti csapás után a helyiek azonnal összefogtak és közösen próbálták eltüntetni a vihar utáni nyomokat. Két vállalkozónak köszönhetően traktorok is segítettek a károk felszámolásában. A polgármester hozzátette: követték az időjárás előrejelzést és tudták, hogy nagy esőzésre és jégszakadásra kell készülni, de azt nem gondolták, hogy ekkora pusztítást végez majd a vihar. Keszler Ferenc kiemelte: leginkább két családi házban és udvarban látszik az esőzés és a jég nyoma. Az önkormányzat mindenben segít a bajba jutott családoknak, ha pedig kell, akkor a fizikai munka mellett, anyagilag is támogatják őket. A kárelhárításban résztvevőknek egyébként nemcsak a házaknál akadt dolguk, a településre vezető utat is meg kellett tisztítaniuk a vastag sárrétegtől.