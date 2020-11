A világhálóra költözött a nyílt nap

Látványfőzés és francia­desszert-készítés. A KSZC Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola keddi bemutatóját az Európai Szakképzési Hét keretén belül rendezték meg. Tekintettel a helyzetre, szájmaszkban dolgoztak a pincérek és a cukrászok is.

Márton-napi díszasztalt állított össze a bemutatóra a 19 éves Kisfaludi Károly. Zöld-fehér szín uralta az asztalt, melyet őszi termésekből készült kompozíció díszített, s az elegáns menükártya sem hiányzott. A fiatalember diáktársával, Androsovits Anettel készült a megméretésre. Göndöcz Tibor, a pincértanulók oktatója elismeréssel nyugtázta a fiatalok felkészültségét. Kárász László igazgató elmondta: a szakképzést népszerűsítik a rendezvénnyel, s a leforgatott videót hamarosan bemutatják.

– Programunkkal a pályaválasztás előtt álló diákoknak kívánunk segíteni – mondta. – Iskolánkba összesen 573-an járnak, s akárcsak korábban, úgy most is közkedvelt a szakács-, a cukrász- és pincérképzés is. A piac visszajelzései egyértelműen alátámasztják: igény van a szakemberekre. Ahogy a vendéglátás-turizmus fejlődik, úgy hosszú távon is szükség lesz az utánpótlásra. Somogy ebből a szempontból speciális helyzetben van, mivel a balatoni térségnek nemzetgazdasági szinten is meghatározó szerepe van. S a diákjaink szakmai sikerein kívül egykori tanulóink eredményének is örülünk. Közülük van, aki mesterszakácsként egy Michelin-csillagos étteremben dolgozik.

A cukrásztanulók ezúttal is nagyot alakítottak. A lime-on és a gesztenyén kívül a málnás ízvilág dominált a francidesszertek készítésekor. Mihajlovits Róbert olimpiai bronzérmes mestercukrász, oktató úgy látja: nemcsak ügyesek, hanem kreatívak, s nyitottak a szakmai újdonságokra a fiatalok.

– Meggyőződésem, hogy csak így lehet előre jutni – folytatta Mihajlovits Róbert. – Feltétlenül érdemes olvasni, tájékozódni arról, hogy milyen folyamatok zajlanak a nagyvilágban. Ugyanis csak azok számíthatnak átütő sikerre, akik hajlandóak tanulni. Tanulóink az Európai Szakképzési Hét keretén belül megszervezett programon is megmutatták tudásuk legjavát: speciális tészta, gyümölcs- és csokoládéhab alkotja a desszertet, a remekmű akár versenyen is megállná a helyét.

Már közzétették a jövő évben induló képzések listáját

Panziós-fogadós képzéssel bővül a 2021-2022-es tanévtől a Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola kínálata. Novemberben elkezdődött a középiskolai felvételi szezon, a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményei már közzétették a jövőre induló képzések listáját, s rögzítették a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatókat is. Miután a középiskolák a járványhelyzet miatt nem tarthatnak nyílt napokat, online felületeiken tesznek meg mindent, hogy izgalmas programokkal tegyék vonzóvá a szakképzést.