A világjárás velejárója a védőoltás

Nem idegenek Bognár Róbert számára a védőoltások, de a koronavírus ellenit még nem kapta meg a világjáró. Beoltatom magam című sorozatunkban arról mesélt, mi mindent hagyott ki az elmúlt évben a világjárvány miatt.

Afrika, Alaszka, Ausztrália is szerepel a kaposvári hegymászó Bognár Róbert bakancslistáján, ám a koronavírussal kapcsolatos óvintézkedések miatt az időpontokat határozatlan ideig tolnia kellett.

– Ősszel elmaradt az ausztráliai Kosciuszko, illetve a Bazardüzü a Kaukázusban. Ez utóbbit különösen fájlalom, mert a Kaukázus nagy szerelmem, de majd pótoljuk – mondta Bognár Róbert. – Az idén januárban Tanzániában a Kilimandzsárót másztam volna meg. Több tervem is volt, de odáig sem jutottam el, hogy szervezni kezdjem valamelyiket, bár egy kint élő ismerősöm arról tájékoztatott, hogy ugyan kevesebbet, de szerveznek túrákat a Kilimandzsáróra, ahová a feleségemmel szerettem volna eljutni – mesélte.

– Egy családi tekergés is elmaradt még nyár elején: megváltott jegyeink voltak Máltára, de mivel pont akkor nem lehetett beutazni, visszakaptuk a repülőjegyek árát – tette hozzá Bognár Róbert, aki a 2021 májusra tervezett alaszkai utazásáról még nem mondott le.

– Minden ellen is be vagyok oltva – mondta nevetve a kaposvári kalandor. Van olyan betegség, ami ellen egy életen keresztül védettséget kaptam. A Hepati­tis kombinált oltást felvettem, a hastífusz és a Meningitisz ellen is még néhány évig élvezhetem az oltás védő hatását – avatott be a hegymászó, aki korábban sosem nézte meg, mit tartalmaznak a vakcinák. A koronavírussal kapcsolatban elmondta, egyelőre nem kapta el, és a családja is megúszta. – Elsők között regisztráltunk az oltásra és várjuk a sorunkat, hogy megkapjuk, mert nem szeretném, hogy idős hozzátartozóim pont tőlem kapják el. A másik ok pedig az, hogy szeretnék már beülni egy étterembe, hogy elfogyaszthassak egy óriási steaket!