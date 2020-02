A világkiállítás éke lesz a csodaszarvas

Nagy érdeklődés közepette érkezett meg Kaposvárra a gímszarvasbika, amely a vadászati világkiállításra rendezett tárlat fő ékessége lesz.

A 2021-es Egy a természettel című vadászati világkiállítás helyi sztárja lehet az a gímszarvas, amelyet szerdán szállítottak ideiglenes otthonába, a Rippl Rónai Megyei Múzeumba. A világkiállítás kaposvári rendezvényét, a Somogyország vadászati kincsei című tárlatot az Országos Magyar Vadászkamara Területi Szervezete és a Rippl Rónai Megyei Múzeum szervezi.

A termetes állatnak mindenki a csodájára járt a Fő utcán, miközben a múzeum munkatársai minden erejüket bevetve emelték le az erdő preparált királyát a teherautóról. – Egy érdi preparátor készítette el a gímszarvasbikát – mondta Körtési Gábor preparátor. – Miután megrendeltük, két évet vártunk rá, hogy a megfelelő minőségű bőrt be tudjuk szerezni.

Ez volt a legnagyobb nehézség a gímbikával kapcsolatban, hiszen az először elejtett állat bőre szállítás közben kiszakadt, így azt múzeumi minőségű preparátumhoz nem lehetett felhasználni.

A gímszarvast Székesfehérvár közelében ejtették el, s amíg célkeresztbe nem került, nyolcéves koráig terelgette a teheneket az erdőben. A 300 kilogrammos állatot természetes valójában készítette el a szakember, bőgés közben látható.

Muflon, sakál és sólymok a tárlaton

A gímbikán kívül egy muflonkost is bemutatnak a kaposvári tárlaton. Már ez is a megyei múzeumban várja, hogy érdeklődő tekintetekben fürdőzhessen. Ezek a preparátumok egy külön terembe kerülnek, ahol mellettük a többi nagyvad is helyet kap. Így az őz, a vaddisznó és a dámszarvas is. A somogyi madárállománynak is figyelmet szentelnek és a réceféléken kívül gerlék, szalonka, szajkó és szarka is a tárlatot színesíti majd. Érdekes színfolt lesz vadászkutyafajok bemutatása is.