A villamosmérnök képzés előszobáját teremtették meg

A technikusi képzés életpálya modellje a jövőben összekapcsolódhat a kaposvári villamosmérnök képzéssel, ennek érdekében írtak alá együttműködési megállapodást az Óbudai Egyetem és a Kaposvári Szakképzési Centrum vezetői és Szita Károly polgármester. Közös tananyag kidolgozásával megkönnyítik az átmenetet a középiskolából a felsőoktatásba.

Megteremtették a kaposvári villamosmérnök képzés előszobáját – hangzott el az ünnepségen. Az új együttműködési megállapodás annak a folyamatnak az egyik állomása, amely révén meghonosodik a műszaki képzés térségünkben.

– Egy olyan rendszer kialakítását kezdtük el, amely apró lépésekkel vezet el odáig, hogy a jövő tudásának megszerzési lehetőségét biztosítani tudjuk a kaposvári oktatásban és szakképzésben – mondta köszöntőjében Szita Károly, aki hangsúlyozta: az infrakstruktúra fejlesztésekkel a helyi cégek versenyképességét növelték, és egy tudásalapú gazdaság megteremtését célozták meg.

Nagy fába vágták a fejszéjüket, fogalmazott Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora, aki arról beszélt, hogy villamosmérnöki alapképzés beindulása élénkíteni fogja a szakképzést is, mert intézményük a gyakorlatorientáltság fellegvára. Tudatosan és célzott kampánnyal töltik fel hallgatókkal a szakot a következő szeptembertől.

A megállapodásnak köszönhetően egyenes út vezethet az elektronikai technikus szakmából a villamosmérnöki képzéshez, emelte ki Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója. A közös tartalmú tananyag gördülékennyé teszi majd az átmenetet, megkönnyítheti, vagy akár le is rövidítheti majd az egyetemi képzés idejét.

A szülők partnersége jelentett a legtöbbet

Fontos, hogy a duális képzőhelyek gyakorlati helyként is működjenek majd a hallgatók egyetemi évei alatt is, mutatott rá Weimann Gáborné, aki kiemelte, hogy a legfontosabb partnereik a szülők voltak az idáig elvégzett munkában. A Kaposvári Szakképzési Centrum öt városban tizenegy iskolát működtet, és ötezer tanulónak biztosítanak képzéseket. A főigazgató hozzáfűzte: nem titkolt céljuk, hogy az első ilyen jellegű megállapodást több hasonló kövesse más területeken is, így új szálakkal kapcsolódhatnak a felsőoktatáshoz a jövőben.