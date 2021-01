A vírus a polgárőröknek is bőven adott munkát tavaly

A koronavírus-járvány miatt jóval több időt, összesen 554 ezer órát töltöttek szolgálatban 2020-ban a somogyi polgárőrök. Idén csaknem annyiból – mintegy 31 millió forintból – gazdálkodnak, mint tavaly.

– Sűrű éven vagyunk túl, a 2019-es 470 ezer órás szolgálatnál tavaly bő 20 százalékkal dolgoztak többet a somogyi csapatok – mondta Poór Gyula, a megyei polgárőrszövetség elnöke. – Állandó jelenlétet biztosítottunk, rendszeres járőrszolgálatban vettek részt a csapattársak, a járványhelyzet alatt becsülettel helyt áll a csapat.

Az önkéntesek védelméről is gondoskodott a szervezet. Somogyban tavaly csaknem 3800 mosható és 10 ezer egyszer használatos szájmaszkot osztottak ki, ezen felül 15 ezer gumikesztyűt, és a 200 liter fertőtlenítőfolyadékon kívül 150 liternyi felületfertőtlenítőt is átadtak a helyi egységeknek. Bár a 2020-as idény alapvetően a járvány elleni védekezésről szólt, a fejlesztések nem álltak le. A somogyi csoportok két robogóval, három elektromos robogóval gyarapodtak, s az eredményes Magyar Falu Program pályázatuknak köszönhetően négy új gépkocsit is átvettek. A megyei rendőr-főkapitányságtól két járműhöz, köztük egy kisbuszhoz jutottak.

Poór Gyula azt mondta: Somogyban 2594 taggal 85 egyesület működik, Vízváron 2020-ban új csapat alakult meg, ahol 15-en vállalták az önkéntes munkát. Pillanatnyilag a bábonymegyeri egyesület felvétele van folyamatban a megyei szövetségbe. Az idén kiemelt figyelmet fordítanak a Balaton déli partjára: Balatonszemes kivételével mindenhol működik polgárőr-egyesület, melyekben csaknem 300-an dolgoznak a közösségért.

– Az idei új technikai beszerzések közt várhatóan éjjellátó-készülékek, vadkamerák és távcsövek is lesznek – közölte az elnök. – Több környezetvédelmi programba kapcsolódik be a somogyi csapat, s ehhez csatlakozva rajpályázatot is hirdetünk majd a gyermekeknek.