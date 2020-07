Fegyvert ragadtak az újoncok

Pattogó vezényszavakkal, lőgyakorlatot végző, fegyelmezetten és lelkesen mozgó újoncokkal telt meg a sántosi lőtér kedden délelőtt. A résztvevők a katonaélettel ismerkedtek, mert ez a pálya új esélyt kínál nekik, hiszen a legtöbbjüket az elmúlt hónapokban elbocsátottak a koronavírus-járvány kitörése miatt.

Már nagyon várta a lövészetet az egyik jelentkező, egy boldogasszonyfai fiatalember. – Én is elvesztettem a munkahelyemet, amikor a koronavírusra hivatkozva elküldtek abból a szigetvári nagyáruházból, ahol dolgoztam – mondta Kuhl Dávid tartalékos közkatona. – Gyerekkorom óta érdekelt a katonaság, ezért jelentkeztem. Kiváló emberekkel ismerkedtem meg, összetartó a csapat. A jövőben is szeretnék a honvédségnél maradni!

Birkás Tibor önkéntes műveleti tartalékos százados, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred, 44. Adorján József Területvédelmi Zászlóalj beosztott törzstisztje felel a kiképzésért. Korábban 15 évig rendőrtiszt volt, így van fegyveres testületi és rendészeti múltja. A kezdetektől, vagyis 2012 óta erősíti az önkéntes műveleti tartalékos rendszert, sok feladatot kapott már. Van szeme az újoncokhoz, így rögtön megállapította, hogy a jelentkezők közül jó néhányan beválnak majd, és megtalálják a helyüket a honvédségnél.

– A speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok alap lőgyakorlatát tartjuk – mondta el Nevelős László alezredes, zászlóaljparancsnok. – Somogy és Zala megyéből összesen 63-an vesznek részt ezen a gyakorlaton. A fegyverhez szoktatni kell őket, mert ez az első éles lövészetük, eddig csak előkészítő foglalkozásuk volt. Ez a lőgyakorlat minősíti őket, hogy lehetnek-e katonák a jövőben, mert a megfelelő szintet teljesíteni kell.

A 18 és 55 év közötti férfiak és nők többsége elvesztette a munkáját a közelmúltban, de most kaptak egy lehetőséget, hogy a katonai szolgálatban kipróbálják magukat. Hat hétre érkeztek, és újabb hat hetes felkészítés vár a fiatalokra, ezzel meglesz az alapkiképzésük, és utána folytathatják tovább a katonai szolgálatukat, lehetnek területvédelmi vagy műveleti tartalékosok, de hivatásos vagy szerződéses katonák is. Aki önkéntes területvédelmi tartalékos marad, évente 20 nap szolgálatot kell teljesítenie és szükség esetén a saját járásában, lakóhelyéhez közel vonják be katasztrófavédelmi, őrzés-védelmi feladatokra. Az állandó állományba történő felvétel, azaz a hivatásos vagy szerződéses katonalét pedig vonzó lehetőséget kínál azoknak, akik állandó hivatást, egy életre szóló kihívást keresnek.