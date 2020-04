A vírusveszély miatti bezártság az emberi kapcsolatok katalizátora

A veszélyhelyzet okozta bezártság, az elkülönülés teremtette új életmód egy bizonyos idő után próbára teszi az idegeinket. A pszichológus arra figyelmeztet: vigyázzunk, hogy megerősítsük az emberi kapcsolatainkat a családon belül és persze a barátaink között. Kitanics Márk klinikai szakpszichológussal beszélgettünk.

– Mindenkinek felfordult az utóbbi időben az élete a vírus miatt, de persze vannak olyanok köztünk, akiket ez még jobban megterhel, mint az átlagembert?

– Az idősek mellett főként a kisgyerekes szülőket említhetném, és azokat, akiknek most az állásuk szűnt meg. Vegyük a gyerekeket, ők nehezen fogják fel, hogy nem iskolai szünet miatt vannak otthon. Azt is érdemes végiggondolni, hogy ez milyen terheket ró a családokra, hiszen egy alsó tagozatos gyerek önállóan még nem képes részt venni az online oktatásban. Ha valakinek több hasonló korú gyermeke van, akkor a szülőt szinte teljes időben foglalkoztatja az iskola, tehát nem tud a saját dolgával törődni. Különösen nehéz ez akkor, ha a szülő közben távmunkát végez, és több gyermek van a családban, mert előfordulhat az is, hogy nincs elég online eszközük. A családokat ez pszichésen borzasztóan megterheli, sőt emiatt elég jelentős feszültség keletkezhet.

– Talán az idősek higgadtabbak, hiszen annyi mindent megéltek már…

– Az idősebb korosztálynál attól kell tartani, hogy nagyon magukra maradnak. Emlékezzünk, hogy amikor felszólították őket az otthon maradásra, sokaknak nem akaródzott betartani. Gondoljunk bele abba a szituációba, hogy az idősek amúgy is magányosságról és elszigetelődésről panaszkodnak, s ha ezt még az új jogszabály és az aktuális járványügyi helyzet fokozza, akkor még kevesebb társas kapcsolatuk lesz, mint amennyi volt.

– Mit tehet tehát az a felnőtt, akinek a gyermekeire és az idős szüleire is vigyáznia kell?

– Hasznos, ha a gyerekkel leülünk és elmagyarázzuk neki, hogy miről szól ez a helyzet. Ezt nagyon sok szülő elmulasztja. Az idősekkel is át kell beszélni mindent. Nem elég, hogy bevásárolunk nekik, most a kapcsolatot más alapokra kell helyezni. Online vagy telefonon többet kell érdeklődni irántuk. Mindenkinek javaslom, hogy próbáljuk megszervezni a napjainkat, mert ha nem tesszük, akkor abba a hibába eshetünk, hogy ezt az időszakot nyaralásként fogjuk fel, ami később problémát okozhat. Ha otthonról dolgozunk, nem biztos hogy délelőtt 10 órakor kell felkelnünk. Ugyanúgy a gyerekeket is a napi rutinra kell beállítani. Ha nem így teszünk, amikor nehéz lesz beleszokni a régi rendbe, amikor majd az élet visszatér a megszokott kerékvágásba. Ezért mindenképpen tanácsolom, hogy ne engedjük szétesni a napjainkat.

– Mindennek a terepe egyre inkább az internet.

– Alapvető, hogy maradjunk otthon, próbáljunk minél kevesebbet érintkezni másokkal, hiszen ezzel csökkentjük annak a lehetőségét, hogy a betegség ránk is átragadjon. Látszik, hogy emiatt az online felületeken való részvétel markánsan megnőtt. Természetes, hogy akik otthon vannak, információkat akarnak szerezni a betegségről, az ismerőseikről. A hálózati kapcsolatok megerősödnek, de ez egészen más, mint egy személyes beszélgetés. Próbáljunk időt szakítani azokra az ismerőseinkre, akikről tudjuk, hogy elszigeteltebben élnek. Vegyük fel velük a kapcsolatot, mert sok embernek már az is jólesik, ha csak megkérdezzük tőlük telefonon hogy vannak, szorulnak-e valamiféle segítségre.

– Annak, aki nyomasztóan érzi magát a vírus rémképétől vagy a bezártságtól, tanácsolhatók-e olyan praktikák, melyekkel az ember, mint Münchhausen báró a saját hajánál fogva kirángatja magát ebből a helyzetből?

– Általában azt szoktuk mondani, ha valakinek depresszív tünetei, esetleg szorongásai vannak, akkor növelje az aktivitást, mozogjon többet, menjen oda, ahol társakra találhat, de ez most kivitelezhetetlen. Ám a többiekkel folytatott beszélgetések továbbra is nagyon fontosak, ami most az online felületekre tolódott át. Sokat kell társalogni, néha éppen sötétedéskor, mert az, akinek gondja van, hajlamosabb ilyenkor sötétebben látni a világot. A másokkal fenntartott kapcsolat pozitív hatást fejt ki az életvezetésére. Ha baj van, érdemes szakemberhez fordulni, mert a legtöbb pszichológus, lelki működéssel foglalkozó felajánlja az online segítség lehetőségét.

– Az összezártsággal megerősödhetnek a kapcsolatok vagy egymás idegeire megyünk?

– Nem könnyű, ha 24 órában össze vannak kényszerítve a családok. Kínában arról szóltak a híradások, hogy a karantén után megnövekedett a válások száma. A vírusveszély ilyenkor katalizátorként működik: ha eredendően jó volt egy kapcsolat, az most még jobbá válhat, de amelyik addig is rossz volt, arról kiderülhet, hogy lehet még rosszabb is…

Fontos, hogy otthon se engedjük szétesni a napjainkat