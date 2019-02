A vízlépcső ellen tiltakoztak a természetvédők a Drávánál

Horvátországi közmeghallgatásokon vettek részt a drávai magyar természetvédők, hogy tiltakozzanak a határfolyóra tervezett horvát vízierőművek ellen.

Az elmúlt hetekben a somogyi civilek kétszer is átlépték a határt ezzel a céllal, és január 14-én eljutottak Kaproncára, és január 24-én Gyurgyevácra, ahol megtekintették a közmeghallgatásokat, és jelenlétükkel erősítették a helyi környezetvédőket, tudtuk meg Toldi Miklóstól, a Dráva Szövetség elnökétől.

A közmeghallgatást azért rendezték az állami hatóságok, hogy a területrendezési tervbe visszatehessék a vízierőmű építésének lehetőségét. A novo virje-i vízierőmű tervei ellen ugyanis az ezredfordulón akkora tiltakozás volt, hogy akkoriban kivették a Kapronca-Kőrös megye területrendezési tervéből. Amíg ezt nem teszik vissza, jogilag nem lehetséges felépíteni azt az öt vízierőművet, amelyet a Dráva horvátországi szakaszára terveztek. Elsőként a Molve1 és a Molve2 vízlépcső megépítését szorgalmaznák. Ám megosztott a horvát társadalom ebben az ügyben, értékelte Toldi Miklós.

– Hozzászóltak pró és kontra a helyi emberek, de nekünk úgy tűnt, hogy ott sem akarják nagyon a vízlépcsőt – állította a Dráva Szövetség elnöke. – Gyurgyevác volt polgármestere, aki most a Szabor, vagyis a horvát parlament tagja sem repesett az örömtől. A többség ellenzi az ötletet, vagyis a Dráva mindkét oldalán nem látnának szívesen vízierőművet.

Toldi Miklós szerint ökológiai és gazdasági katasztrófát eredményezne a Drávára épített vízlépcső, és ennek hatása hazánkat is sújtaná. A természetvédők azonban bíznak az ellenállás erejében. Lökést adhat a küzdelmüknek, hogy a Murára Szlovéniában tervezett nyolc vízierőmű beruházása meghiúsult, s később a területet bioszféra rezervátummá nyilvánították. Azóta visszavonták a szlovénok még a koncessziót is. Ezt a harcot tehát megnyerték a környezetvédők, akik Magyarországon is gyűjtöttek aláírást a szlovén vízlépcső ellen. A drávai ütközet azonban még nem dőlt el.